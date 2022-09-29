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【新股IPO】飛天雲動6610正在招股　一手入場費約2909元　商湯為基投之一

股市 11:16 2022/09/29

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飛天雲動6610周四起招股　一手入場費約2909元　集資最多近8億元

內地AR/VR內容及服務商飛天雲動 （新上市編號：06610） 9月29日至10月7日中午公開招股，計劃共發行2.72億股，其中，10%為香港公開發售，招股價介乎2.21元至2.88元，每手1,000股，一手入場費約為2909元，料集資約6億至7.8億元。飛天雲動預計將於10月18日掛牌。

申萬宏源為飛天雲動的獨家保薦人。公司是次引入的基石投資者包括安吉國融、商湯 （00020） 、捷利交易寶 （08017） 等，合計近1.9億元的認購金額。

飛天雲動：百度為公司第一大客戶

集資所得的資金預計約40%將用於增強研發能力及改進服務與產品，約25%用於提升銷售及營銷能力，約15%用於收購合併及戰略投資，約10%在未來12至36個月開發飛天元宇宙平台，而剩餘10%為營運資金及一般公司用途。

飛天雲動成立於2008年，主要從事提供各種與AR/VR相關服務的業務，包括AR/VR營銷服務、AR/VR內容、 AR/VR SaaS及IP業務。

公司透露，百度 （09888） 為公司第一大客戶，其餘客戶包括京東 （09618） 、快手 （01024） 、騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988）

提到商湯為公司基投之一，飛天雲動指，商湯為國內AI龍頭，預計雙方可能會有戰略合作，包括元宇宙工具類的共同研發及商業化的探索。

中國AR/VR內容及服務行業處於爆發階段

公司合夥人陳一平表示，中國AR/VR內容及服務行業正處於爆發階段，市場定會出現分散及集中的過程，隨行業發展及對場景的探索，將逐漸型成清晰的行業標準，具有效率優勢的企業會突圍而出，因可為客戶提供更具性價比的服務，而行業也會變得更為集中。

董事長助理龍雪婷指，預計中國AR/VR內容及服務市場規模於2026年將到達約1300億元人民幣。

她又指，公司未來3年將聚焦於B端業務，會專注於改進服務及研發，以及優化上下游，至於新業務飛天元宇宙，雖然仍未上市，但透露已接收到預訂單。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 

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編輯：袁諾曦

港股 捷利交易寶（08017） 京東集團—SW（09618） 快手—W（01024） 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 商湯－W（00020） IPO

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