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【新股IPO】飛天雲動6610周四起招股　一手入場費約2909元　商湯為基投之一

股市 18:16 2022/09/28

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飛天雲動6610周四起招股　一手入場費約2909元　集資最多近8億元

內地AR/VR服務商飛天雲動 （新上市編號：06610） 將於周四（29日）至10月7日中午公開招股，計劃共發行2.72億股，其中，10%為香港公開發售，招股價介乎2.21元至2.88元，每手1,000股，一手入場費約為2909元，料集資約6億至7.8億元。飛天雲動預計將於10月18日首掛。

申萬宏源融資為飛天雲動的獨家保薦人。公司是次引入的基石投資者包括安吉國融、商湯 （00020） 、交易捷利寶等，合計近1.9億元的認購金額。

集資所得的資金預計約40%將用於增強研發能力及改進服務與產品，約25%用於提升銷售及營銷能力，約15%用於合併、收購及戰略投資，約10%在未來12至36個月開發飛天元宇宙平台，而剩餘10%為營運資金及一般公司用途。

飛天雲動成立於2008年，主要從事提供各種與AR/VR相關服務的業務，包括AR/VR營銷服務、AR/VR內容、 AR/VR SaaS及IP業務。

公司管理層透露，百度 （09888） 為公司第一大客戶，其餘客戶包括京東 （09618） 、快手 （01024） 、騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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京東集團—SW（09618） 快手—W（01024） 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 商湯－W（00020） 港股 IPO

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