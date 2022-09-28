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【英鎊危機】英倫銀行推遲「量化緊縮」改為無限量入市買長債　英鎊反彈曇花一現、30年國債息率高位急跌

宏觀解讀 20:30 2022/09/28

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【英鎊危機】英倫銀行推遲「量化緊縮」改為無限量入市買長債　英鎊反彈曇花一現、30年國債息率高位急跌

英鎊匯率在英國新政府公布減稅方案後一度跌至歷史新低，英倫銀行最新公布，推遲外界稱之為「量化緊縮」的出售國債操作，反為從今日至10月14日購買英國國債，將按需要多少就買多少，以恢復市場秩序。英倫銀行表示，貨幣政策委員會將毫不猶豫地調整利率，以使通脹在中期內可持續地回到2%目標。

措施得到央行財政政策委員會的推薦，是為了響應失序風險，以免不合理的融資狀況收緊，和實體經濟信用流入減少，而威脅金融穩定。這並非貨幣政策決定。

英倫銀行補充，原由下周一開始的出售國債，會推遲至10月31日，一年削減800億英鎊的國債持有量目標不變。

消息公布後，英鎊兌美元一度反彈至1.08水平，兌港元亦重返8.4算。不過，英鎊反彈僅曇花一現，最新兌美元報1.0605，日內跌1.2%。

英國國債息率大幅波動，英國30年期國債孳息率由從日內高位5.171厘，大幅回落至3.876厘；英國10年期國債孳息率也由日內高位4.611厘，回落至4.224厘。

英倫銀行公布推遲出售債券後，英鎊兌美元短暫走強，但迅速重回日內波動區間。

英倫銀行指出，今次購債操作將由英國財政部全額支付。

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編輯：葉志偉

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貨幣政策 國債 英鎊 英倫銀行

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