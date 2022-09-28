【能源危機】國際可再生能源機構： 俄烏戰爭在中期可加速能源轉型

俄烏戰爭發生後，各國先後對俄羅斯發出制裁，導至能源危機。國際可再生能源機構 (IRENA) 負責人則表示，是次危機會為在中期內加速進向色燃料的過渡，加速能源轉型 。

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IRENA總幹事 Francesco La Camera 表示，各國短期內的化石燃料使用可能會增加，但是次能源供應危機能源將支持全球從污染燃料轉向可再生能源，因為各地政府最終會意識到，發展可再生能源不僅有利於環境、就業、GDP，而且有利於確保更高的能源獨立性。

面對能源供應緊張，德國正在推遲關閉燃煤電廠的計劃，英國則將舊燃煤發電機組作為「最後的手段」以面對即將到來的冬季。

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責任編輯：何珊如