  • 25°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 09:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】更新家庭成員名單 一人地位低過哈里梅根

環球社會熱點 09:05 2022/09/29

分享：

分享：

英王查理斯三世登基後，英國王室官網更新家庭成員名單。網站顯示，已退出王室的哈里王子及妻子梅根，在王室地位被降級至次要王室成員之後，僅高於捲入性侵案後被褫奪軍銜的安德魯王子。

喬治傳恐嚇同學 「我爸以後係國王」 【下一頁】

英國王室官網最近更新家庭成員名單，引起廣泛討論。官網顯示，排名第一位是英王查理斯三世（King Charles III）、接著為王后卡米拉（The Queen Consort）。第三位是威爾斯親王兼王儲威廉（The Prince of Wales）、其次為威爾斯王妃凱特（The Princess of Wales）。

至於韋塞克斯伯爵愛德華王子（Earl of Wessex）與威塞克斯伯爵夫人蘇菲（The Countess of Wessex）緊隨其後。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

女王哀悼期結束 王儲夫婦首出席公務 【下一頁】

英女王女兒安妮長公主（The Princess Royal）、堂弟格洛斯特公爵理查德王子（The Duke of Gloucester）、格洛斯特公爵夫人Birgitte（The Duchess of Gloucester）及肯特公爵愛德華王子（Prince Edward，Duke of Kent）在職王室成員亦榜上有名。

雖然哈里王子是英王查理斯三世的兒子，由於他與梅根已退出王室公務，兩人在王室家庭地位自然遠低過次要王室成員。名單顯示，哈里與梅根分別排尾三及尾二，至於安德魯王子（Prince Adrew）則墊底。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普憂爆第三次世界大戰 料兩地成起因
2022/09/28
特朗普憂爆第三次世界大戰 料兩地成起因
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
2022/09/28
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成
2022/09/28
【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成
【英國王室】喬治傳恐嚇同學 「我爸以後係國王」
2022/09/28
【英國王室】喬治傳恐嚇同學 「我爸以後係國王」
俄反戰人士親訪普京父母墳墓 留言鬧「你個仔好可恥」
2022/09/28
俄反戰人士親訪普京父母墳墓 留言鬧「你個仔好可恥」

你可能感興趣

特朗普憂爆第三次世界大戰 料兩地成起因
17:44 2022/09/28
特朗普憂爆第三次世界大戰 料兩地成起因
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
16:18 2022/09/28
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成
16:00 2022/09/28
【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成
網絡熱話 皇室 哈里王子 梅根王妃 卡米拉 查理斯 英女皇

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間09:00）
【英國王室】喬治傳恐嚇同學 「我爸以後係國王」
【英國王室】喬治傳恐嚇同學 「我爸以後係國王」
英男狂轉賬前女友戶口41次 原來備註藏玄機？
英男狂轉賬前女友戶口41次 原來備註藏玄機？
英保守黨擬醞釀逼宮卓慧思 批暴力減稅釀英鎊危機
英保守黨擬醞釀逼宮卓慧思 批暴力減稅釀英鎊危機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款