【英國王室】更新家庭成員名單 一人地位低過哈里梅根

英王查理斯三世登基後，英國王室官網更新家庭成員名單。網站顯示，已退出王室的哈里王子及妻子梅根，在王室地位被降級至次要王室成員之後，僅高於捲入性侵案後被褫奪軍銜的安德魯王子。

喬治傳恐嚇同學 「我爸以後係國王」 【下一頁】

英國王室官網最近更新家庭成員名單，引起廣泛討論。官網顯示，排名第一位是英王查理斯三世（King Charles III）、接著為王后卡米拉（The Queen Consort）。第三位是威爾斯親王兼王儲威廉（The Prince of Wales）、其次為威爾斯王妃凱特（The Princess of Wales）。

至於韋塞克斯伯爵愛德華王子（Earl of Wessex）與威塞克斯伯爵夫人蘇菲（The Countess of Wessex）緊隨其後。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

女王哀悼期結束 王儲夫婦首出席公務 【下一頁】

英女王女兒安妮長公主（The Princess Royal）、堂弟格洛斯特公爵理查德王子（The Duke of Gloucester）、格洛斯特公爵夫人Birgitte（The Duchess of Gloucester）及肯特公爵愛德華王子（Prince Edward，Duke of Kent）在職王室成員亦榜上有名。

雖然哈里王子是英王查理斯三世的兒子，由於他與梅根已退出王室公務，兩人在王室家庭地位自然遠低過次要王室成員。名單顯示，哈里與梅根分別排尾三及尾二，至於安德魯王子（Prince Adrew）則墊底。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明