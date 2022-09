【英國王室】更新家庭成員名單 一人地位低過哈里梅根

英王查理斯三世登基後,英國王室官網更新家庭成員名單。網站顯示,已退出王室的哈里王子及妻子梅根,在王室地位被降級至次要王室成員之後,僅高於捲入性侵案後被褫奪軍銜的安德魯王子。

英國王室官網最近更新家庭成員名單,引起廣泛討論。官網顯示,排名第一位是英王查理斯三世(King Charles III)、接著為王后卡米拉(The Queen Consort)。第三位是威爾斯親王兼王儲威廉(The Prince of Wales)、其次為威爾斯王妃凱特(The Princess of Wales)。

至於韋塞克斯伯爵愛德華王子(Earl of Wessex)與威塞克斯伯爵夫人蘇菲(The Countess of Wessex)緊隨其後。

英女王女兒安妮長公主(The Princess Royal)、堂弟格洛斯特公爵理查德王子(The Duke of Gloucester)、格洛斯特公爵夫人Birgitte(The Duchess of Gloucester)及肯特公爵愛德華王子(Prince Edward,Duke of Kent)在職王室成員亦榜上有名。

雖然哈里王子是英王查理斯三世的兒子,由於他與梅根已退出王室公務,兩人在王室家庭地位自然遠低過次要王室成員。名單顯示,哈里與梅根分別排尾三及尾二,至於安德魯王子(Prince Adrew)則墊底。

責任編輯:郭麗明