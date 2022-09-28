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【人民幣走勢】人行：少數企業跟風炒匯、應當加強引導　報價行要維護中間價權威性

宏觀解讀 17:51 2022/09/28

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人行：少數企業跟風炒匯　應當加強引導和糾偏

人民幣在岸價見逾14年低，逼使人行周三傍晚出口，觸發人民幣滙價應聲反彈，在岸價及離岸價重新走強至7.23。全國外匯市場自律機制電視會議召開，人行會上指當前滙市存在少數企業跟風炒滙、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏。人行又強調，滙率的點位是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。

人行續指，外滙自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性；成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一步提升幫助企業避險的服務水平；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。

人行又在會議強調，外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義。現行人民幣匯率形成機制適合中國國情，可充分發揮市場和政府「兩隻手」的作用。

稱現行人民幣匯率形成機制適合中國國情

會議又提到，人民幣匯率保持基本穩定擁有堅實基礎。相較於許多經濟體面臨滯脹風險，中國經濟總體延續恢復發展態勢，物價水平基本穩定，貿易順差有望保持高位，隨著宏觀政策效應顯現，經濟基本盤將更加紮實。

人行又稱，今年以來人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。CFETS人民幣匯率指數較2021年底基本持平。人民幣對美元匯率有所貶值，但貶值幅度僅為同期美元升值幅度的一半；人民幣對歐元、英鎊、日元明顯升值，是目前世界上少數強勢貨幣之一。

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記者：余倩敏

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