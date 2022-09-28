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【長實1113】長實將中半山超級豪宅波老道項目多個單位及車位售予新加坡資本　總代價208億元

股市 17:43 2022/09/28

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【長實1113】長實將中半山超級豪宅波老道項目多個單位及車位售予新加坡資本　總代價208億元

長實 （01113） 公布，將位於中半山波老道21號的發展項目「21 BORRETT ROAD」共152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位，「打包」一併出售予獨立第三方新加坡公司LC Vision Capital，並由華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）管理，總代價207.66億元。長實認為，出售事項讓公司得以變現發展項目的投資，預期2025年3月完成項目轉讓。

消息人士指，是次交易對買賣雙方均屬公平有利，並締造雙贏局面，而物業發展與銷售一向是長實的核心業務，而且長實日常以「貨如輪轉」的策略營運，相信是次長實向單一買家全數出售波老道尚待推出之單位，能有效率地鎖定可觀利潤。

長實料「打包」出售波老道項目餘下單位收益約63億元

長實指，假設合約部分的銷售已在交易完成前完成，且沒有任何及後售出部分銷售已在交易完成前發生，預期是次「打包」出售波老道項目獲得收益估計約63億元，預期出售事項所得款項淨額用作一般營運資金用途。

據公告稱，長實同時應新加坡買家要求，向其提供最多約103.8億元貸款，作為交易完成時應付予長實資金或部分融資。

消息人士表示，對買家而言，以「大手優惠」價購入座落於香港最珍罕地段的頂級豪宅，環顧現今市場亦難有可媲美的優質物業，具高投資值博率，當香港全面開關後，項目之升值潛力應甚理想。

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港股 長實集團（01113） 車位 物業 豪宅 長實

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