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【日圓匯價】日央行7月會議紀錄：必要時毫不猶豫採取額外寬鬆措施　有委員稱倘全球經濟受衝擊　日圓或轉升值

宏觀解讀 17:31 2022/09/28

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日本央行7月政策會議紀錄顯示，就目前的政策立場，委員們同意，在密切監測疫情的影響的同時，央行將支持融資，主要是企業的融資，並保持金融市場的穩定，並在必要時毫不猶豫地採取額外寬鬆措施。

有委員表示，若全球經濟放緩、長期利率下降，日圓下行壓力就有機會緩解。亦有委員認為，如果全球經濟受到衝擊，日圓目前的貶值階段甚至可能轉為升值階段。

紀錄顯示，委員共同認識到，日本國債孳息率曲線已經以符合市場操作準則的方式順利完成。一些委員表示，最近通脹預期上升，在孳息率曲線控制下，名義利率保持低位，通過實際利率下降，加強了貨幣寬鬆的效果，似乎導致企業對固定投資採取愈來愈積極的立場。

部分委員認為，應關注風險包括貨幣貶值和資本外流，指發達經濟體加快政策性加息的步伐都會引起資本外流。委員們同意，考慮到這種風險，有必要適當關注金融和外滙市場的發展及其對日本經濟活動和價格的影響。

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編輯：胡學能

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貨幣政策 外滙 日圓 加息 日本 通脹 金融 日本央行 國債

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