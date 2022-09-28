英國9月食物通脹按年升至10.6% 創2005年以來最高

英國最新公布數據指，英國9月食品通脹率按年升至10.6%，創下2005年以來最高的紀錄。有指部分食品類別的通脹更急升至12.1%，為有紀錄以來最高水平。

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英國零售聯盟（BRC）最新公布的數據顯示，英國9月食品通脹率按年升至10.6%，高於8月份的9.3%，為2005年有紀錄以來的最高水平。

至於新鮮食品的通脹率亦由8月的10.5%，升至本月的12.1%，同為該類別有紀錄以來最高。

升幅主要受烏克蘭戰爭持續推高動物飼料、化肥和植物油等糧食的價格影響，常溫儲存食品通脹率也達到破紀錄的8.6%，高於一個月前的7.8%，為該類別有紀錄以來最大升幅。

雖然夏季乾旱導致部分農產品收成減少，但其餘農產品受益於長時間日照，有助降低士多啤梨自、藍莓和番茄等蔬果的價格。

整體而言，9月的商品價格按年通脹率達到5.7%，較8月份的5.1%有所增長。至於非食品通脹率也由8月的2.9%升至3.3%，略高於三個月平均水平的3.1%。

據悉，非食品商品價格升幅主要受園藝及硬件等產品推動。

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BRC行政總裁狄金森（Helen Dickinson）指，英國零售商正與英鎊疲軟、能源及全球商品價格上升、運輸成本高、勞動力市場緊張等成本壓力作鬥爭。

狄金森估計隨著明年4月商業稅率會升10%，零售商將會面臨額外8億英鎊（約67億港元）的稅款。

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責任編輯：鄭錦玲