【證監監管】涉「唱高散貨」遭證監會凍結資產　三人司法覆核挑戰遭駁回

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證監會去年密切打擊涉嫌「唱高散貨」騙局，包括向券商發出多份限制通知書，凍結個別人士交易帳戶資產。譚思亮、江珍及李嘉露早前向法庭尋求反對證監會限制通知書，提出證監會以證券及期貨條例》第207（e）條的基礎上獲行使的第204（1）（a）及205（1）條（除其他事項外）並非由法律所訂明，並且以不相稱的方式侵害了他們的財產權，因此是違憲的。
原訟法庭駁回三人提出的司法覆核申請。
證監會表示，向三人發出的限制通知書涉及調查疑似「唱高散貨」騙局。行政總裁歐達禮先生（Ashley Alder）表示，歡迎法庭的裁決，並指證監會在調查的過程中發出限制通知書，以凍結嫌疑人於持牌機構持有的資產的法定權力，對於證監會執行其在《證券及期貨條例》下的職能至關重要，讓證監會能夠採取即時行動，以保障投資者及公眾的利益。
證監會引述高浩文法官判案書中裁定：
法庭亦命令有關申請人就是次法律程序支付證監會的訟費。
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編輯：麥德銘