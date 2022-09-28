  • 29°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】滙豐環球研究調低恒指年底目標4700點　「中國股市短期受內外夾擊」

股市 18:39 2022/09/28

分享：

分享：

滙豐環球研究：中國股市短期受內外因素夾擊　下調恒指年底目標至19110點

人民幣兌美元失守7.2算，上證指數在國慶假期前逐步迫近3000點關口，滙豐環球研究認為內地股市短期受內外因素夾擊，形勢不算樂觀，要到明年才會有較顯著反彈，但不會出現如1990年代日本一樣的資產負債表收縮，預期小型股表現往後將會跑贏大型股份。另外，該行將恒指今年底目標價由23810點下調至19110點，維持「增持」評級，預期明年底有望反彈至22470點。

下調A股年底目標至3300點

該行指，過去一個季度低估了多個因素，包括美國強勁通脹導致全球流動性收緊的程度、疫情爆發的頻率和內地防疫政策的粘性、而且A股市場流動性大幅收縮，互惠基金（Mutual Fund）新發行量按年下跌77%，北向資金流入亦按年下跌84%，加上有較高的風險溢價，故該行下調了上證綜合指數今年目標至3300點，意味上升空間僅6%至8%，明年目標則為3600點，潛在上升空間有16%至21%。目前該行對中國內地市場仍是「增持」評級。

滙豐環球研究亦提到，投資者現時擔心中國是否會像日本在1990年代一樣出現資產負債表收縮，該行將現時中國和當年的日本作比較，發現中國仍較當年日本樂觀，因為內地GDP增長勢頭仍然強勁、人均GDP亦較低，而且有更強而有力的產業政策及較低的股票估值。然而，房價上升、公司債務水平偏及人口下降等問題仍然存在不確定性。但總括而言不太可能出現資產負債表收縮。

該行認為，小型股會繼續跑贏大型股，原因包括（1）聯儲局或會因通脹繼續收緊政策，人民銀行可能會保持寬鬆流動性，意味大型股受國際投資者歡迎的程度會減少；（2）由於M2 與社會融資總額增長之間出現差距，令部分貨幣供應未有流入實體經濟，產生多餘的流動性，有利小型股；（3）A股股份風險溢價或會因穩增長政策而有所下降，利好小型股。

相關文章：

【第四季展望】恒生薛永輝：恒指有機會下試2011年16500點低位　惟下跌空間已相當有限

【港股市況】滙豐跌逾5%曾穿40元關口　內房物管股挫、旭輝大插逾3成　恒指跌609點續尋底（不斷更新）

編輯：葉志偉

 

大行報告 中國市場 經濟 股票 通脹 中國 上海證券交易所綜合股價指數 A股

上一篇文章

【恒指夜期+北水】夜期升94點　北水錄59.2億元淨流入　下半年以來最多　大手買恒生中國企業（不斷更新）

下一篇文章

【英鎊危機】英倫銀行推遲「量化緊縮」改為入市買長債　英鎊反彈曇花一現、30年國債息率高位跌0.7厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人才流失】謝清海：惠理調配部分香港員工到新加坡　「跟隨資本流動」、當地有一大優勢
【人才流失】謝清海：惠理調配部分香港員工到新加坡　「跟隨資本流動」、當地有一大優勢
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【美股期貨】英倫銀行買長債　美債息回落至3.9厘　道指期貨跌幅收窄至16點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】英倫銀行買長債　美債息回落至3.9厘　道指期貨跌幅收窄至16點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期升94點　北水錄59.2億元淨流入　下半年以來最多　大手買恒生中國企業（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期升94點　北水錄59.2億元淨流入　下半年以來最多　大手買恒生中國企業（不斷更新）
【俄烏戰爭】北溪管道疑似受襲、歐俄齊稱調查　歐洲天然氣價再升兩成、歐股早市跌1%
【俄烏戰爭】北溪管道疑似受襲、歐俄齊稱調查　歐洲天然氣價再升兩成、歐股早市跌1%
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款