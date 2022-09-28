【大行看法】滙豐環球研究調低恒指年底目標4700點　「中國股市短期受內外夾擊」

▲ 滙豐環球研究：中國股市短期受內外因素夾擊 下調恒指年底目標至19110點

人民幣兌美元失守7.2算，上證指數在國慶假期前逐步迫近3000點關口，滙豐環球研究認為內地股市短期受內外因素夾擊，形勢不算樂觀，要到明年才會有較顯著反彈，但不會出現如1990年代日本一樣的資產負債表收縮，預期小型股表現往後將會跑贏大型股份。另外，該行將恒指今年底目標價由23810點下調至19110點，維持「增持」評級，預期明年底有望反彈至22470點。

下調A股年底目標至3300點

該行指，過去一個季度低估了多個因素，包括美國強勁通脹導致全球流動性收緊的程度、疫情爆發的頻率和內地防疫政策的粘性、而且A股市場流動性大幅收縮，互惠基金（Mutual Fund）新發行量按年下跌77%，北向資金流入亦按年下跌84%，加上有較高的風險溢價，故該行下調了上證綜合指數今年目標至3300點，意味上升空間僅6%至8%，明年目標則為3600點，潛在上升空間有16%至21%。目前該行對中國內地市場仍是「增持」評級。

滙豐環球研究亦提到，投資者現時擔心中國是否會像日本在1990年代一樣出現資產負債表收縮，該行將現時中國和當年的日本作比較，發現中國仍較當年日本樂觀，因為內地GDP增長勢頭仍然強勁、人均GDP亦較低，而且有更強而有力的產業政策及較低的股票估值。然而，房價上升、公司債務水平偏及人口下降等問題仍然存在不確定性。但總括而言不太可能出現資產負債表收縮。

該行認為，小型股會繼續跑贏大型股，原因包括（1）聯儲局或會因通脹繼續收緊政策，人民銀行可能會保持寬鬆流動性，意味大型股受國際投資者歡迎的程度會減少；（2）由於M2 與社會融資總額增長之間出現差距，令部分貨幣供應未有流入實體經濟，產生多餘的流動性，有利小型股；（3）A股股份風險溢價或會因穩增長政策而有所下降，利好小型股。

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編輯：葉志偉