▲ 【美元強勢】大摩：美元年底前料再升逾3%、美滙指數見118 兩大條件達成才會令美元轉勢（附主要外滙預測）

美元強勢持續，摩根士丹利表示，美元上升幅度已超越該行目標，但相信美元升勢仍未完結，故調升美匯指數年底目標價至118，潛在升幅逾3%，預期非美貨幣中，新興市場貨幣雖會繼續貶值，但表現料勝發達國家貨幣。

人民幣料進一步貶值 年底見7.3

大摩預期，大部分亞洲貨幣料持續弱勢，人民幣料進一步貶值，預期美元兌人民幣年底見7.3，惟不排除人民幣會跌穿7.3水平，但相信人行會有其他手段去控制人民幣單邊貶值的速度，包括干預匯市、調低外幣存款準備金率等，預期中共二十大會議後，中央或會放寬樓市政策或防疫措施，屆時人民幣料跑贏其他亞洲貨幣。

「隨美元轉弱，加上預期中國逐步放寬防疫措施，估計人民幣兌每美元明年底會反彈至6.75。」

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其他亞幣方面，大摩看好美元兌菲律賓披索、泰銖及新台幣走勢，預期坡元會較名義有效匯率（NEER）區間中點為高，印尼盾表現料較歐元為佳。

要美元轉勢，大摩認為要符合兩大條件，分別是市場對聯儲局預期已見頂，環球經濟增長預期已見底。

大摩：美息明年1月見4.625厘

該行指，目前美國核心通脹持續高企，勞動力供應受到疫情後及非經濟力量的限制，同時勞動力需求未有停止，該行早前剛上調聯邦基金利率明年1月目標至4.625厘。大摩同時估計，美國2年期及10年期國債孳息年底料分別升至4.55厘及4厘。

與此同時，全球經濟增長預期還有進一步回落的空間，中國的清零政策未有改變跡象，歐洲的滯脹憂上升，地緣政治風險持續，同時美國經濟增速料因聯儲局的加息政策而放緩。

拉丁美洲貨幣則是新興市場中，受強美元影響較低的貨幣，但區內貨幣走勢分歧甚大，預期巴西雷亞爾及墨西哥披索表現會相對優勝。

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編輯：陳韻妍