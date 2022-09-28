【新股IPO】中創新航3931今截飛 擬下限38元定價 集資101億元

消息指，中國鋰電池生產商中創新航（新上市編號：03931）計劃以招股價下限38元定價，其招股價範圍介乎38元至51元，預期集資逾101億元。中創新航今日（28日）截飛，10月6日掛牌。該股擬全球發行逾2.66億股，招股價介乎38元至51元，以每手100股計，一手入場費為5151.4元，集資最多約136.91億元，華泰國際為中創新航獨家保薦人。

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該股是次上市引入了多家中外長綫投資者，包括天齊鋰業（09696）、小鵬汽車（09868）為基石投資者，其中天齊最多出資約1億美元；中創新航只引入15名基石投資者，合計認購約57.9億港元，相當於鎖定集資額約40%。該股有望成為年初至今香港三大IPO交易之一。

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記者：張以正