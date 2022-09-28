特朗普憂爆第三次世界大戰 料兩地成起因

俄羅斯總統近日重提核威懾，讓全球憂慮或爆發核戰。美國前總統特朗普近日接受訪問，警告或將爆發第三次世界大戰。特朗普表示，烏克蘭現時情況或會在中國與台灣之間重演，令他徹夜難眠。特朗普亦同時提及俄羅斯總統普京核武言論，對於全球而言都非常危險。

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美國電台節目《77 WABC》周二（27日）播出一段長約20分鐘，特朗普（Donald Trump）訪問影片，期間他被主持人問及有無事情令他難以入睡。特朗普回應表示，擔心人類最終會被捲入第三次世界大戰，原因或是現時的俄烏戰爭。特朗普亦指，現時在烏克蘭發生的事前，或將在中國和台灣間重演。

普京（Vladimir Putin）上周再度暗示或使用核武，特朗普表示，現時或是史上最危險的時刻。特朗普指，對於一個在核武方面與美國平起平坐的大國而言，隨意地拋出核武一詞是一個非常糟糕的事情，對於世界而言亦非常危險及糟糕。

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特朗普再度強調，和普京相處良好，曾和對方對話並理解對方。特朗普更指，普京應該亦很了解他，若自己仍然在位，普京就永遠不會入侵烏克蘭。

特朗普亦不點名批評美國總統拜登（Joe Biden），指對方很多政策毫無理解。包括從阿富汗撤軍安排﹑通脹高企及開放邊境等。他認為美國正處於前所未有的糟糕處境，證據就是股市表現。

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責任編輯：李俊儀