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【芯片戰】Intel推出第13代Core CPU　配備24核最高速達5.8GHz

科技 18:30 2022/09/28

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儘管芯片巨頭Intel在過去十年中飽受生產延遲和和設計問題困擾，但Intel仍不讓其競爭對手AMD專美於前。 在香港時間今（28日）凌晨舉行的Intel Innovation 大會上，Intel宣布推出代號「Raptor Lake」的第13代Intel Core i9處理器系列，包括6款桌上型處理器，最高達24核心和32線程，時脈速度高達5.8GHz。

【芯片開發】Google與美商務部達成協議　料設計40種不同芯片

與上一代相比，Intel是次推出的第13代Intel Core處理器，在架構上沒有太大變動，主要專注於處理器效能上的提升，如增加核心數量、加大記憶體和提高時脈速度。其中旗艦級處理器 i9-13900K具有多達24核心（8 個P-core和16個 E-core）和32線程，單個P-Core的時脈最高可達5.8GHz。

Intel指，新的i9-13900K在單線程應用上，較上一代（i9-12900K）快15%；在視訊編碼（Video encoding）或3D渲染 （3D rendering）等多線程應用上，更可增加達41%的性能，能帶給玩家更好的遊戲、串流與錄製體驗等。

同時，Intel也宣布推出新的Intel 700系列芯片組，並將與第13代Intel Core處理器一同於10月20日開始發售，當中i9-13900K的建議為589美元（約4,623港元）。

【芯片大戰】Intel美國芯片廠動工　料可提供3,000個職位

【M3芯片】傳蘋果啟動M3芯片核心設計　採用台積電N3E工藝

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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