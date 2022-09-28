利嘉閣：留意10月兩個轉捩點　若無好消息　全年樓價恐跌12%

據差餉物業估價署臨時數據顯示，8月私人住宅售價指數報368.2點，按月再跌2.26%，是45個月以來最大單月跌幅，並創42個月新低，以今年首8個月計，樓價指數累跌6.52%，若與去年9月歷史高位398.1點相比，累跌7.51%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，8月份指數主要反映7月中旬至8月上旬市況，當時美國再次大幅加息0.75厘，加上疫情肆虐，令市況進一步轉差，累見二手樓業主大幅減價，終致樓價跌幅加劇，而8月下旬以來，市況未見好轉，料下次公布的9月份樓價指數跌幅更大，或達至2.5%至3%水平。

不過，他認為，10月份有兩個重要轉捩點，一是中共二十大，期望會有穩經濟及對外通關的方向出台，料可惠及香港市場。二是市場期望特首上任以來的首份施政報告會有振興經濟及優化樓市的措施出台，如市場期望的好消息出現，料樓價跌幅可望於第四季喘穩，預期全年樓價跌幅約9%，否則樓價有機會跌約10%至12%。

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