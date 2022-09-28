煤氣公司再度榮獲「工業獻愛心」表揚計劃嘉許　蟬聯「卓越關懷獎」及「最具創意獎」 

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）一向着力推動在環境、社會和管治（ESG）範疇的工作，尤其重視在積極履行企業社會責任、支援社會不同階層人士的過程中不斷注入創新元素。憑藉一以貫之的卓越表現，煤氣公司於9月27日再度榮獲「工業獻愛心」表揚計劃2022企業組別的「卓越關懷獎」及「最具創意獎」。「工業獻愛心」表揚計劃由香港工業總會主辦，嘉許為社會帶來良好效益的企業，支持更多業界公司實踐社會責任。

▲ 煤氣公司榮獲「工業獻愛心」表揚計劃2022企業組別的「卓越關懷獎」及「最具創意獎」。創新科技及工業局效率專員李國彬太平紳士（相一左、相二右）頒發獎座予煤氣公司企業環境、社會及管治總監／企業事務總監楊松坤。

煤氣公司關注社會各界的需要，致力填補社會服務缺口，並善用創新科技，為受助者提供最適切的支援。煤氣公司於2021年推出「煤氣報錶易」社會服務，免費為合資格視障及輪椅人士安裝智能煤氣錶，免卻了他們自行抄錶報錶的不便，更可以探測用戶單位有否出現煤氣流量異常，自動截斷煤氣供應並通知維修團隊，既方便又更安全，照顧弱勢社群的需要。

▲ 「煤氣報錶易」社會服務，通過社福機構轉介合資格視障及輪椅人士，免費為他們安裝智能煤氣錶，促進無障礙報錶，且反應非常熱烈，獲得一致好評。

有見很多長者也曾忘記關掉爐火，煤氣公司因此研發了全港首創的「智能控制器」，用戶只需透過手機應用程式便可預設爐具熄火時間，亦可遙距監測爐具的使用情況，更備有故障提醒，當偵察到用氣量異常，會即時透過手機應用程式通知用戶及煤氣公司，並自動關閉內置閥門防止煤氣洩漏。新裝置進一步提升爐具安全性，令長者及其照顧者更安心。

▲ 今年8月，煤氣公司參加第七屆黃金時代展覽暨高峰會(2022) ，向公眾推廣「煤氣報錶易」和「智能控制器」。

2021年，煤氣公司聯同聖公會福利協會及中大推出「煮播2.0」計劃，結合職業治療元素及烹飪導師專業，把「程序記憶法」融入食譜，讓有主觀記憶衰退的患者在烹煮過程中進行認知訓練，同時加入關懷照顧者元素參與。中大賽馬會老年學研究所的報告更證實，該計劃能有效提升患有主觀記憶衰退的長者的身心和社交健康。



近年香港深受新冠肺炎衝擊，煤氣公司不間斷地多方面支援疫情下生活最困難的市民。第五波疫情嚴峻，本港基層市民生活壓力倍增，公司隨即推出總值1,000萬港元的煤氣餐飲券計劃，向每位煤氣優惠計劃的客戶派發價值200 港元餐飲券。年初，公司亦已撥出300萬元購買物資贈予基層家庭，並迅速籌集2萬份抗疫愛心湯包，連同超市購物券送予逾萬個基層家庭。另外，公司也籌備了1,000份「開學禮物」，包括文具和益智玩具，兼顧小朋友的需要。此外，煤氣公司自2019年起，相繼推出全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃、「撐飲食．振經濟」計劃、「家餸愛．添溫馨」計劃、失業人士支援計劃等，直接幫助飲食業界和基層家庭。



而今年初煤氣公司接到有關方艙醫院要求供氣的通知，僅用了短短四天時間便完成為落馬洲河套區方艙醫院無償興建一條長達1.5公里的煤氣管線，為入住的隔離人士和工作人員供氣。

▲ 今年中秋，煤氣公司聯同基督教家庭服務中心推出「中秋家餸愛— 與『里』共聚慶團『緣』」活動，向基層家庭送贈總值30萬港元餐飲券。煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑（左）親身到觀塘區探訪基層家庭並送上餐飲券。

煤氣公司企業環境、社會及管治總監／企業事務總監楊松坤表示：「煤氣公司一直秉持『取諸社會，用諸社會』的理念，積極發揮企業和商界所長，不斷透過多元化的活動回應社會需要，尤其關注那些容易被社會忽略的一群人，希望將愛與關懷傳遞予更多市民。」



(特約)