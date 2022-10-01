【清酒新世界@iM網欄】四季節酒 妙高山酒造．五

妙高山有出產季節酒，每款季節酒一年只產一次。季節酒的酒標設計更與撲克牌標誌聯繫起來，不同的標誌代表不同季節，三葉草代表春季、鑽石代表夏季，紅心代表秋季和黑桃代表冬季，四款季節酒分別為：春季的HONEY CLOVER、夏季的 COOL DIAMOND、秋季的RICH HEART和冬季的FRESH SPADE。

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酒標使用具有季節感的顏色，配上傳達產品特性的圖案和產品的名稱，以便消費者對產品一目了然。此外，酒瓶巧妙的設計使其易於拿起，不僅適合清酒愛好者，也適合不熟悉清酒的人。

接下來我會逐一介紹每一款季節限定酒，首先介紹的是春季的HONEY CLOVER，此純米吟釀酒擁有順滑的口感，同時酸酸甜甜的，飲用後會有一種愉快的甜味蔓延開來，而且沒有甘甜的感覺。據說酒標的靈感來自於上越雪國的春天風景—櫻花和殘雪。

夏季的 COOL DIAMOND是特別純米原酒，味道濃郁。如果將清酒放在岩石上，酒瓶在岩石上會顯得格外閃亮，飲用時可以享受到清爽的口感。酒標設計的靈感來自於綠意盎然富士山融雪的季節。

秋季的RICH HEART是一款帶微甜而擁有濃郁飽滿米味的秋酒，餘韻清爽爽口，搭配秋季美食更是令人愈飲愈想喝。酒標上的「蠑螈池」代表了妙高山在其水面上的外觀，到了秋天就會變成了鮮豔的紅色和黃色的華麗身影，是一個充滿秋天色彩的設計。

冬季的FRESH SPADE則使用每年秋天剛收穫的新潟縣的新米來釀造的新酒。這是一款妙高山酒造引以為傲的新酒，擁有米香之餘亦帶有清新的米味。酒標上有冬天上越的一片白雪皚皚的世界，而且是釀酒師在釀造過程中製作的，其靈感來自於第一次擠壓清酒時懸掛在酒造屋簷上的杉玉。

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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