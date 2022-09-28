【緣份到了@iM網欄】假如真有佛，你損失了甚麼？

在第一次世界大戰後，有個國家想用科學方法宣傳無神論，領導國民脫離宗教信仰。政府就在廣場築起高禍，並請三位博士對眾人宣講。

第一位是天文博士，他上台解釋了許多無神理由後，最後大聲說：『我用望遠鏡觀察宇宙二十多年，從來沒有看見過神，所以一定沒有神。』話說完，博士得到觀眾熱烈的掌聲。

第二位是醫學博士，講述許多人類沒有靈魂的道理後，接著說，『我曾解剖屍體一百具以上，觀察各部位，從來沒有發現靈魂寄托的地方。它在心臟嗎? 在大腦嗎? 還在血液裡呢? 數十年來，沒有見到，所以一定沒有靈魂。』台下又是掌聲雷動。

第三位是位哲學博士，她慢步上台後，說『人死像燈滅，一死百了，絕對沒有天堂地獄，永生與審判的事例。就我曾經遍讀古今中外書籍，都沒有這項記載。』

隨後主席向眾人宣告說：『無論什麼人，如果對三位博士所講沒有神的理由，還有不滿意的地方，或是要辯論的話，都可以公開提出來討論。』

這時有一位老婆婆走到台前，對主席說：『我可以提出幾個疑問嗎? 』

主席說：『非常的歡迎。』

於是老婆婆對第一位博士提問說：『你用望遠鏡望了二十多年，你望見過風嗎? 它是什麼形狀呢? 』

博士回答說：『用望遠鏡怎麼能看的見風呢?』

老婆婆說：『世界上有沒有風，你用望遠鏡都看不到，難道你能用望遠鏡看見神嗎? 你用望遠鏡看不見神，你就能說沒有神嗎?』 博士啞口無言。

她又轉向第二位博士說：『你愛不愛你太太? 』

博士回答說：『我愛她。』

老婆婆就說：“請你把你解剖人體的刀子給我用用，我要把你肚子剖開看看，你愛你太太的那個『愛』在哪裡? 在肝裡呢，在胃裡呢，還是在腸子裡呢?”

眾人哄堂大笑。

老婆婆最後對哲學博士說：『妳讀過古人的經典嗎? 佛經明明就說，只要是人，就有生老病死，而且死後萬般帶不走，唯有業隨身?』

『你不要以為死了就算了完了，要知道死後的事情，要比生前更長更多呢! 當你在媽媽的肚子裡，如果有人告訴你說：不久你要出生在這世界上，你會看到太陽月亮高山與大海，還要吃飯穿衣學習與玩樂，你相信嗎? 你不只是相信，而且還真真實實的活在這個世界裡。』

讓我告訴妳:『我學佛多年以來，心裡記得佛菩薩的教誨，明白因果不昧與修行應該有的正確知見和心念行持；因為學佛，我的人生有了最大的快樂與轉變。』 請問：假如我死時發現佛菩薩根本不存在，那我這一輩子學佛修行，損失了什麼呢？』





博士們想了好一會兒，這真是好簡單的邏輯思考，於是回答說：「婆婆，我想你一點兒損失也沒有。」



這時我心中還有一個問題：「當你死的時候，假如你發現佛菩薩是真實的存在，也有六道輪迴與讓人了生脫死的如來正法，我想請問，你，損失了什麼？」

博士們想了許久，竟然無言以對。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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