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【人事變動】八達通公司委任楊美珍為新非執行主席　明年1月1日起生效

Hot Talk 16:33 2022/09/28

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【人事變動】八達通公司委任楊美珍為新非執行主席　明年1月1日起生效

八達通控股有限公司宣布楊美珍將接替艾爾敦（MrDavidEldon）為集團非執行主席，並於2023年1月1日起生效。艾爾敦自2016年1月1日起擔任集團非執行主席達七年，並將於2022年12月31日榮休。

集團董事局歡迎楊美珍女士擔任集團新任非執行主席，並感謝即將卸任的艾爾敦對集團業務的前瞻性領導和貢獻。 集團董事局特別感謝艾爾敦先生帶領八達通集團數碼轉型、推動網上和流動策略進程，及引領產品多元化以深化市場滲透率並為集團未來制訂穩健的發展藍圖。

楊美珍現為港鐵 （00066） 香港客運服務總監，主管港鐵公司於香港鐵路客運營運及其商務業務，負責範圍涵蓋地鐵網絡、機場快線，以及高速鐵路。 她現為昂坪360有限公司的主席及自2021年3月1日起為八達通控股有限公司和兩間八達通控股有限公司集團成員公司的董事。

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【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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編輯：姚卓然

 

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人事調動 港鐵 昂坪360 數碼轉型 港鐵

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