  • 31°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】兩新股暗盤均潛水　零跑汽車跌逾一成、一手帳面蝕至少700元　萬物雲跌約8%

股市 16:29 2022/09/28

分享：

分享：

兩新股暗盤均潛水　零跑汽車跌逾一成、一手帳面蝕至少700元　萬物雲跌約8%

兩隻新股今日暗盤，零跑汽車 （09863） 及萬物雲 （02602） 均潛水，其中，零跑汽車暗盤價跌逾一成，一手帳面蝕約700元，萬物雲暗盤價亦要跌約8%，一手帳面蝕約400元。

零跑汽車於富途暗盤交易場，現報39.75元，較招股價48元低17.2%，每手100股，一手帳面蝕825元。於輝立暗盤交易場，現跌15.1%，報40.75元，一手帳面蝕725元。於耀才暗盤交易場則未有成交。

萬物雲 （02602） 於富途暗盤交易場，現報45.55元，較招股價49.35元低7.7%，每手100股，一手帳面蝕405元。於輝立暗盤交易場，現報45.15元，跌8.5%，一手帳面蝕420元。萬物雲於耀才暗盤交易場則未有成交。

專家料兩新股首掛破發

信誠證券聯席董事張智威表示，零跑汽車及萬物雲定價已反映新股市場並不樂觀，料首掛破發。目前新股市場氣氛受大市條件及凍資期等先天因素拖累，即使近來中國中免 （01880） 、天齊鋰業 （09696） 及中創新航 （03931） 等大型新股上市，也難以帶旺新股市場。

張智威續指，新股市場未曾試過如此淡靜，但也未見回暖跡象，除非未來接連有新股上市後升2成或以上，才可炒旺新股市場。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：

【新股IPO】中創新航3931據報以38元定價　屬招股範圍下限

【新股IPO】萬物雲2602以49.35元定價　香港部分不足額認購、一手中籤率為100%（附分配結果連結）

【新股IPO】零跑汽車9863下限定價未獲足額認購　一手中籤率100%（附分配結果連結）

港股 零跑汽車（09863） 萬物雲（02602） IPO

上一篇文章

【港股市況】滙豐跌逾5%曾穿40元關口　內房物管股挫、旭輝大插逾3成　恒指跌609點續尋底（不斷更新）

下一篇文章

【MPF】積金評級：9月至今人均強積金蝕約1.5萬元　年初起計人均蝕逾5萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】北溪管道疑似受襲、歐俄齊稱調查　歐洲天然氣價再升兩成、歐股早市跌1%
【俄烏戰爭】北溪管道疑似受襲、歐俄齊稱調查　歐洲天然氣價再升兩成、歐股早市跌1%
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　道指期貨跌167點、納指期貨再跌近1%（不斷更新）
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　道指期貨跌167點、納指期貨再跌近1%（不斷更新）
【港股市況】滙豐跌逾5%曾穿40元關口　內房物管股挫、旭輝大插逾3成　恒指跌609點續尋底（不斷更新）
【港股市況】滙豐跌逾5%曾穿40元關口　內房物管股挫、旭輝大插逾3成　恒指跌609點續尋底（不斷更新）
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【親子針卡】「疫苗通行證」新安排周五起實施　安心出行可加入長者兒童等針卡、上限最多8人
【親子針卡】「疫苗通行證」新安排周五起實施　安心出行可加入長者兒童等針卡、上限最多8人
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款