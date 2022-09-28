【新股IPO】兩新股暗盤均潛水　零跑汽車跌逾一成、一手帳面蝕至少600元　萬物雲跌約8%

▲ 兩新股暗盤均潛水 零跑汽車跌逾一成、一手帳面蝕至少700元 萬物雲跌約8%

兩隻新股今日暗盤，零跑汽車 （09863） 及萬物雲 （02602） 均潛水，其中，零跑汽車暗盤價跌逾一成，一手帳面蝕約700元，萬物雲暗盤價亦要跌約8%，一手帳面蝕約400元。

零跑汽車於富途暗盤交易場，收報41.3元，較招股價48元低14%，每手100股，一手帳面蝕670元。於輝立暗盤交易場，跌14.6%，收報41元，一手帳面蝕700元。於耀才暗盤交易場則未有成交。

萬物雲 （02602） 於富途暗盤交易場，收報45.55元，較招股價49.35元低7.7%，每手100股，一手帳面蝕380元。輝立暗盤交易場，收報45.3元，跌8.2%，一手帳面蝕405元。萬物雲於耀才暗盤交易場則未有成交。

專家料兩新股首掛破發

信誠證券聯席董事張智威表示，零跑汽車及萬物雲定價已反映新股市場並不樂觀，加上均已錯過上市時機，料首掛破發。目前新股市場氣氛受大市條件及凍資期等先天因素拖累，即使近來中國中免 （01880） 、天齊鋰業 （09696） 及中創新航 （03931） 等大型新股上市，也難以帶旺新股市場。

張智威續指，新股市場未曾試過如此淡靜，但也未見回暖跡象，除非未來接連有新股上市後升2成或以上，才可炒旺新股市場。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【新股IPO】中創新航3931據報以38元定價 屬招股範圍下限

【新股IPO】萬物雲2602以49.35元定價 香港部分不足額認購、一手中籤率為100%（附分配結果連結）

【新股IPO】零跑汽車9863下限定價未獲足額認購 一手中籤率100%（附分配結果連結）