【MPF】積金評級：9月至今人均強積金蝕約1.5萬元　年初起計人均蝕逾5萬元

▲ 積金評級：9月至今人均蝕約1.5萬元 強積金總資產9月底料跌破1萬億元

積金評級指9月至今，強積金賬面虧損估算約為697億港元，相等於457萬名強積金成員人均賬面虧損約1.52萬港元，已是強積金今年錄得的第8個月虧損。年初至今首9個月，強積金累計賬面虧損估算約為2,465億港元，相等於每名強積金成員平均累計賬面虧損約5.38萬港元。

積金評級統計指，計入強積金供款後，9月份強積金成員平均賬戶結餘預計約為21.37萬港元，較上月減少約1.44萬港元，比去年底下跌約4.39萬港元，亦將這兩年來強積金累積的財富平倉。

如9月份最後一周市場保持平穩，積金評級研究團隊預計，強積金總資產9月底將首次跌破2020年7月時達到的里程碑，即1萬億港元的重要關口，估算9月底強積金總資產減至僅約9,770億港元。

據積金評級統計，年初至今表現最差的強積金資產類別，依次為股票基金（香港及中國），股票基金（歐洲），以及混合資產基金（目標期限），期內回報分別為負26.16％、負25.34％及負25.27％。至於年初至今表現最佳的強積金資產類別，則分別是貨幣市場基金（強積金保守基金）、貨幣市場基金（非強積金保守基金），以及保證基金，期內回報分別為零、負5.7％及負8.27％。

積金局：切忌試圖捕捉市況

積金評級主席叢川普表示，雖然強積金成員平均賬戶結餘現跌至2020年6月的水平，但這些市場虧損並非強積金體系造成的。金融市場的升跌主導投資收益及虧損，這是強積金體系無法控制。然而，強積金體系保障成員的資產，在這一點上強積金成員可以確信強積金體系是高度穩健和安全。

積金局回應指，強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同 的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

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記者：余倩敏