▲ 【內銀投訴】中銀保監：次季東亞銀行投訴量位列外資法人銀行第一

中國銀保監會消費者權益保護局發布《關於2022年第二季度銀行業消費投訴》，當中，次季東亞銀行投訴量位列外資法人銀行第一，而郵儲銀行 （01658） 理財類業務投訴量位列國有大型商業銀行第一。

第二季度，中國銀保監會及其派出機構共接收並轉送銀行業消費投訴8.17萬件。其中，涉及國有大型商業銀行1.8萬件，佔投訴總量的22.4%。 涉及信用卡業務投訴3.97萬宗，佔投訴總量的48.6%；涉及個人貸款業務投訴2.49萬宗，佔投訴總量的30.5%；涉及理財類業務投訴3,077宗，佔投訴總量的3.8%。

當中，浦發銀行、興業銀行、平安銀行的投訴量位列股份製商業銀行前三位。 交通銀行 （03328） 信用卡業務投訴量位列國有大型商業銀行第一。郵儲銀行 （01658） 理財類業務投訴量位列國有大型商業銀行第一。

至於 東亞銀行投訴量位列外資法人銀行第一，多達 145件，佔外資法人銀行投訴總量的43.2%。平均每 千萬個人客戶就有2058.7件，信用卡業務投訴量達79件，佔東亞銀行投訴總量的54.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【內銀股】建行跌1%創兩年低 擬斥60億人幣設消費金融公司 持逾83%股權

【內銀股】羅兵咸永道：內銀股涉及內房的不良率短期料仍處於較高水平

【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」 東亞中國：虛假訊息、已報公安 作為代銷行關注民生信託產品到期延後分配

編輯：姚卓然