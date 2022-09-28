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【商業賄賂】雲端巨頭Oracle涉賄賂外國官員　遭美SEC罰款1.8億

科技 17:30 2022/09/28

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美國證券交易委員會（SEC）早前指控雲端服務巨頭Oracle，透過建立基金賄賂外國官員，以換取業務，涉嫌違反《反海外腐敗法（Foreign Corrupt Practices Act）》。SEC於周二（27日）宣布已與Oracle達成和解，Oracle將支付約2,300萬美元（約1.8億港元）款項。

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綜合外媒報道，SEC表示，Oracle在2016年至 2019 年期間，透過在印度、土耳其和阿拉伯聯合酋長國的子公司創建的行賄基金，賄賂當地官員，並以此支付部分官員參加技術會議的費用，違反《反海外腐敗法》的規定，

儘管Oracle沒有承認或否認SEC的指控，但仍同意支付和解協議的1,500萬美元（約1.1億港元）民事罰金，以及約790萬美元（約6,201萬港元）追繳罰金與利息，合其約2300萬美元（約1.8億港元），以結束今次SEC提出的控訴。

該企的企業傳播副總裁Michael Egbert表示，SEC所概述的行為違反該企的核心價值觀和政策，如有發現公司內部存有該些行為，他們將採取適當的行動。

早有前科　曾未經授權設附屬基金

值得注意的是，今次已是SEC第二次指控Oracle違反相關法案，早在2012年Oracle便因被指控其印度子公司在2005至 2007年期間，未經授權設立數百萬美元的附屬基金，而向SEC支付 200萬美元（約1,570萬港元）罰金並達成和解。

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責任編輯：殷凱怡

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