【有相睇】都會駅企理三房850萬沽　累減270萬　4年帳蝕50萬

雖然金管局調低壓力測試要求，但二手市場近日連錄蝕讓個案，其中將軍澳都會駅有三房業主為求追快套現，不惜劈價270萬元沽，持貨四年多，現帳面蝕50萬元。

中原地產柯勇說，都會駅1座高層C室，實用面積629平方呎，三房套間隔，座向西方，享清靜內園景，早前以850萬元易手，實用呎價約13,514元。代理透露，業主最初開價1,120萬元放售單位，期間曾調整至980萬元，終累減270萬元，以850萬元易手。

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從相片可見，單位裝修企理。據了解，原業主於2019年7月以900萬元購入上址，持貨4年，現賬面蝕讓50萬元離場。

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