  • 31°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】都會駅企理三房850萬沽　累減270萬　4年帳蝕50萬

股樓投資 16:25 2022/09/28

分享：

分享：

雖然金管局調低壓力測試要求，但二手市場近日連錄蝕讓個案，其中將軍澳都會駅有三房業主為求追快套現，不惜劈價270萬元沽，持貨四年多，現帳面蝕50萬元。 

中原地產柯勇說，都會駅1座高層C室，實用面積629平方呎，三房套間隔，座向西方，享清靜內園景，早前以850萬元易手，實用呎價約13,514元。代理透露，業主最初開價1,120萬元放售單位，期間曾調整至980萬元，終累減270萬元，以850萬元易手。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

從相片可見，單位裝修企理。據了解，原業主於2019年7月以900萬元購入上址，持貨4年，現賬面蝕讓50萬元離場。

同場加映【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

同場加映【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

都會駅 將軍澳 中原地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【消費券優惠】東薈城名店倉送高達800元購物禮券 積分換Staycation及昂坪360纜車套票 搶購低至6折商戶電子現金券

下一篇文章

【有相睇】市區三房居屋放盤16個月　累減105萬沽　呎價僅7627元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

股民劈價450萬賣樓補倉　君傲灣三房戶930萬元　創3年新低
股民劈價450萬賣樓補倉　君傲灣三房戶930萬元　創3年新低
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
7年前買都要蝕　沙田九肚玖瓏山狠劈350萬沽　帳蝕460萬離場
7年前買都要蝕　沙田九肚玖瓏山狠劈350萬沽　帳蝕460萬離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款