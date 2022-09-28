▲ 【長實1113】長江集團中心二期採雙電梯大堂設計、分東西兩座 不論任何面積租戶均可享有維港景致（附圖）

長實 （01113） 旗下長江集團中心二期公布更多建築細節，項目樓高41層，總建築面積達55萬平方呎，標準辦公室樓層建築面積約17,300平方呎，樓層採用方正及無中柱式設計，而且所有辦公樓層選用寬度約2.7米的玻璃幕牆配以側核心筒設計，不論任何面積的租戶，均可享有維港景致。

主入口設計仿如巨型水晶立方

長江集團中心二期主入口設計仿如巨型水晶立方，設於6樓的電梯大堂同樣以玻璃幕牆構建，項目特別設置空中花園，以助租戶員工舒緩日常的工作壓力。因應近年的疫情，長江集團中心二更增設了免觸式智能系統及持續空氣淨化等設施。

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長江集團中心二期採取雙電梯大堂設計，將項目分為東、西兩座，方便租戶進出夏愨道和琳寶徑，並提供185個車位。除全層租戶外，每層東、西座的租戶分別可擁有企業專屬樓層式地址、專屬私人電梯大堂及獨立出入口，同時標準樓層每層可提供4個獨立單位的間隔方案，每個單位同樣享有維港景觀及電梯大堂直達辦公室。不同規模辦公室內均設專屬洗手間，無需與其他租戶共用。

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編輯：陳韻妍