俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標

俄羅斯總統普京早前宣布加強烏克蘭軍事行動，甚至揚言不排除用核武。俄羅斯媒體報道指，聯邦政府最近推出招標，打算在4日內緊急採購價值最少500萬盧布（約67萬港元）碘片。據悉俄當局前兩年亦有公開採購碘片，惟招標時間相對較長。

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外媒引述俄羅斯國家採購部網站顯示，當局正公開採購價值最少500萬盧布（約67萬港元）碘化鉀，招標程序為期4日。政府網站強調，當局每年會為民眾採購碘化鉀。

俄羅斯媒體《Kommersant》報道指，克里姆林宮曾在2020年12月下旬及去年3月上旬訂購類似數量碘化鉀，但招標時間未如是次這麼急切。

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碘片主要用於保護人體甲狀腺，免受放射性碘影響，減少民眾患上甲狀腺癌風險。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）定義，鉀片常用於輻射緊急情況，例如核電站事故。

普京上周發表講話，威脅若國家領土完整受破壞，不排除動用核武。外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）亦表示，俄羅斯會按軍事原則包括使用核武。

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責任編輯：郭麗明