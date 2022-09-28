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【消費券優惠】東薈城名店倉送高達800元購物禮券 積分換Staycation及昂坪360纜車套票 搶購低至6折商戶電子現金券

理財智慧 16:38 2022/09/28

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東薈城名店倉推出「兩周年Chill慶典」，由即日起至10月18日期間，為商場會員計劃CLUB CG會員提供三大禮遇，包括最高800元無消費門檻購物禮券、以積分換領一站式食買玩奢華Staycation套票，以及網上平台搶購低至6折商戶電子現金券。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

1. 「Chill買」雙重賞

於CLUB CG兩周年優惠期期間，會員消費滿6,000元即可獲得指定商戶300元現金券，渣打國泰Mastercard客户更可額外獲得東薈城名店倉港幣300元購物禮券，雙重優惠最高獲贈高達800元無消費門檻購物禮券，下次消費當現金使用；非CLUB CG會員亦可憑2,000元或以上合資格之消費，即場登記成為CLUB CG 會員，參與獎賞換領。

即日電子消費金額 CLUB CG會員可獲 渣打國泰Mastercard 客户額外可獲
2,000元
（單一收據）		 指定商戶50元現金券 東薈城名店倉150元購物禮券
6,000元
（最少一張2,000元或以上之收據）		 指定商戶300元現金券 東薈城名店倉300元購物禮券

2.「Chill住」悠遊體驗

活動期間，CLUB CG會員只需憑80,000積分即可換領大嶼山Staycation禮遇（總值近4,000元），包括全新五星級香港銀樾美憬閣精選酒店尊享雙人住宿餐飲體驗（包括1晚高級客房住宿、雙人自助早餐、The Pavilion黃昏雞尾酒及The Enclave雙人四道菜晚餐）、昂坪360水晶纜車門票及兩張東薈城名店倉100元購物禮券。

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3. 「Chill搶」折上折

為慶祝CLUB CG兩周年及配合政府即將發放第2期電子消費券，東薈城名店倉大派超過港幣100萬元的商戶電子現金券。CLUB CG會員出發前可先上SHOPPING+網上平台購入低至6折的商戶電子現金券 ，再於場內享受商戶提供低至2折的Outlet心動價，以及全城獨家折上狂折優惠；而部分商戶更推出消費券優惠，以六大指定支付平台付款可額外獲賞。

開售日期由9月27日下午3時至10月18日（或售完即止），商戶電子現金券有效日期由9月27日至11月13日。CLUB CG 會員及準會員更可專享獨家優惠碼，買滿淨值1,200元或以上即可享額外9折優惠。

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責任編輯：嚴浩文

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