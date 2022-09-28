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【全球經濟】IMF警告英國財政計劃或加劇不平等 強調無目標財政方案將破壞貨幣政策

環球政經 20:15 2022/09/28

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繼周一美國亞特蘭大聯儲主席對英國大幅減稅的財政計劃表示質疑之後，國際貨幣基金組織（IMF）近日也發表聲明敦促英國政府「重新評估」減稅計劃。IMF在聲明中猛烈抨擊該計劃，並表示正在「密切關注」英國事態發展，IMF警告稱無目標的財政方案或將引發通脹飆升並破壞貨幣政策。

【高息股】領展續於澳洲新加坡日本 尋求商業物業收購機會【下一頁

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

IMF在最新聲明中表示：「鑑於包括英國在內的許多國家都面臨通脹壓力上升，在這種重要時刻，我們不建議採取大規模且無針對性的財政計劃......關鍵在於，財政政策不能與貨幣政策背道而馳。」IMF呼籲英國財政大臣Kwasi Kwarteng在11月23日公佈的中期財政計劃中對減稅計劃「提供更有針對性的支持並重新評估」。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你

IMF還補充道，它理解英國的財政方案目的為幫助民眾應對更高的能源價格，同時通過減稅和供應措施握動增長。但做法可能令財政政策與貨幣政策作用互相抵銷，他們亦擔心高收入者將從中獲益更多，這或將加劇不平等。

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記者：鄭日棱

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減稅 經濟 英國

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