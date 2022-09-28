【大行報告】 憧憬內地旅遊逐漸復甦 中國中免獲多間大行看好 最牛看234元

憧憬中國本地旅遊逐漸復甦，多間大行開始追蹤中國中免（01880）H股，當中最牛為滙豐研究，首予其「買入」評投資級，目標價234元。中免股價今日（28日）先升後回，午後隨大市偏軟，最新報189.9元，跌0.6%，成交額2.4億元。

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滙豐研究發表報告指，由於海南省收緊疫情管控措施，導致中免第三度盈利下降，若放寬相關措施，可能促使市場對其重新評級。該行指，繼續看好集團前景及即將推出的新海口項目，惟短期內仍受內地嚴格的疫情管控措施影響，將其2022年至2024年的收入預期降低5至9%。該行又指，一旦疫情管控措施放寬，海南渡假需求激增可能推動股價重新上漲。

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大摩發表研究報告指，隨著中國本地旅遊逐漸復甦和網絡擴張，預料中免第三季收入跌勢按年收窄20%，並在第四季錄得正面盈利增長約20%。該行認為，店舖的擴張和營運效率提升支持集團健康的中長期增長前景，而海口市國際免稅城的開幕將成為下一個催化劑，因此首予其「增持」投資評級，目標價215元。

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記者：郭秀慧