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【ETF】恒生投資管理李佩珊：盈富基金推出人民幣櫃枱後　市場反應不俗

股市 15:51 2022/09/28

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恒生投資管理李佩珊：盈富基金推出人民幣櫃枱後　市場反應不俗

恒生投資管理9月19日起正式接手道富，成為盈富基金 （02800） 經理人，並為盈富基金引入人民幣櫃枱。恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊指，盈富基金推出人民幣櫃枱後，市場反應不俗，上周在41隻設有人民幣櫃枱的ETF中，盈富基金成交額一直處於頭5位。

另外，ETF通面世3個月，李佩珊指南向通及北向通交投量按月均呈上升趨勢。4隻南向通合資格ETF，日均總成交額由7月時的2.16億元，增至8月時的3.55億元，本月截至9月23日止更進一步增至6.43億元。北向交易通則由7月時的2000萬元人民幣，增至8月時的2600萬元人民幣，9月截至9月23日止更增至4900萬元人民幣。

對於南向通交投遠較北向通熾熱，李佩珊解釋是由於內地投資者可透過ETF通，投資不在港股通名單上的港股，如領展 （00823） 、京東 （09618） 及阿里巴巴 （09988） 。同時，由於ETF通南向通的4隻合資格ETF，都是在港具有高度認受性的產品，故內地投資者更容易理解這些ETF通產品標的並作出投資決定。

ETF通有望複製港股通發展軌跡

不僅如此，李佩珊指本港上市ETF的流動性，一般高於內地上市ETF，連同參與南向通的ETF，管理費普遍低於內地同類型ETF，亦吸引到內地投資者入市。

ETF通開通首50個交易日，日均成交佔合資格名單的交投量比例為3.9％，較當年港股通面世首50個交易日時，合資格名單交投量的2.2％佔比為高。李佩珊續指，ETF通仍有巨大發展潛力，複製港股通的發展軌跡。隨著ETF通不斷優化及擴充，交投量料可持續增加。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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記者：余倩敏

ETF 港股 基金 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 港股通 成交 盈富基金（02800）

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