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【有相睇】市區三房居屋放盤16個月　累減105萬沽　呎價僅7627元

股樓投資 15:57 2022/09/28

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樓市交投氣氛未見明顯改善，由用家主導的居屋綠表市場，頻現低價成交。富誠地產周永鋒說，黃大仙慈安苑A座中層9室，實用面積649平方呎，座向西，望區內市景，日前以495萬元（綠表）易手，實用呎價約7,627元，較銀行估價低約5萬元。

代理透露，業主於2021年05月底放售上址，原開價600萬元（綠表），經過一年零四個月後，業主態度軟化，終以略低銀行估價的價錢賣樓，累減105萬元。 

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資料顯示，原業主於1994年04月以119萬元（綠表）購入上址，持貨28年，現賬面獲利約376萬元，物業期內升值近3.2倍。 

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撰文 : 黃卓賢

黃大仙 慈安苑 居屋 二手市場 私人屋苑

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