【有相睇】市區三房居屋放盤16個月　累減105萬沽　呎價僅7627元

樓市交投氣氛未見明顯改善，由用家主導的居屋綠表市場，頻現低價成交。富誠地產周永鋒說，黃大仙慈安苑A座中層9室，實用面積649平方呎，座向西，望區內市景，日前以495萬元（綠表）易手，實用呎價約7,627元，較銀行估價低約5萬元。

代理透露，業主於2021年05月底放售上址，原開價600萬元（綠表），經過一年零四個月後，業主態度軟化，終以略低銀行估價的價錢賣樓，累減105萬元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

資料顯示，原業主於1994年04月以119萬元（綠表）購入上址，持貨28年，現賬面獲利約376萬元，物業期內升值近3.2倍。

同場加映【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

同場加映【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機