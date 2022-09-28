【友邦1299】友邦落實收購 菲律賓醫療服務商MediCard

友邦(01299)宣布，已同意收購菲律賓健康保險及醫療服務供應商MediCard。友邦表示，收購將拓寬集團在菲律賓龐大且快速增長之健康保險市場的機遇，並鞏固在菲律賓人壽和健康解決方案的領導地位，加速友邦保險的「綜合健康策略」，為客戶提供更便利、可負擔及高效的醫療保健服務，並且計劃透過Amplify Health嶄新健康保險科技解決方案，為價值創造提供重大機遇。友邦全日收報65.6元，下跌3.3%。

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菲律賓是亞洲發展最快的醫療保健市場之一。高額的自付支出及大量未得到滿足的服務需求支撐對健康保險和更高效醫療保健不斷增長的需要。友邦保險的「綜合健康策略」為客戶提供更便利、可負擔及高效的醫療保健服務，同時促進友邦的分銷渠道加深與客戶的關係，以及為股東實現可持續的增長。

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MediCard為超過92萬名企業及個人計劃成員提供健康保險和醫療保健服務。友邦表示，此次收購帶來醫療保健產品、行政和管理方面的資產和實力，加速友邦保險在菲律賓的「綜合健康策略」之發展。MediCard擁有一個廣泛醫療服務網絡，涵蓋1,000多家夥伴醫院和診所，和26家位於菲律賓主要城市及由MediCard持有的高質素診所，提供包括基本醫療、診斷、實驗室檢驗和小型手術等多項服務。

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