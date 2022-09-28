【國泰航空293】國泰傳向波音空巴 洽購新型貨機

外電報道，國泰航空(00293)正與全球兩大飛機製造商空中巴士和波音(美：BA) ，商討購買下一代貨機，希望更新和替換部分貨機。知情人士表示，國泰考慮購買空巴A350貨機，或波音777-8F飛機，可能最多購買6架新貨機。目前正在評估這兩種機型的規格和性能，尚未確定可能訂購的數量。國泰全日收報8.48元跌5.2%。

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消息又指，雖然國泰正在研究當前一代波音777貨機和進行貨機改裝，但更青睞採購新飛機。

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另外美銀發表報告，上調2022年至2023年國泰航空預測平均為30億元，因為香港早於預期重新開放，國泰航空的客運業務穩步進入復甦階段，亦認為是次復甦與之前的上升周期不同，強勁的客運盈利能力或能與貨運利潤正常化同時發生，該行將其目標價由6.3元上調至6.9元，予「遜於大市」評級。

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