【網絡攻擊】商業雜誌《Fast Company》遭黑客入侵　向Apple News用戶發送淫褻訊息

▲ 雖然《Fast Company》官方網站現時已經關閉，但黑客早前就在網站上發布了一條訊息，說明自己是如何入侵該網站。（Fast Company）

網站一旦被黑客入侵，隨時會被惡意利用，向公眾發布不良訊。商業雜誌《Fast Company》表示，旗下官方網站已遭黑客入侵，被利用Apple News向用戶發送兩條涉及「淫穢和種族主義」內容的訊息，因此現已將網站關閉及暫停發送新聞通知。

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《Fast Company》表示，由於《Fast Company》網站的內容管理系統（CMS）是與Apple News應用程式相連，因此當黑客入侵網站後，就可透過Apple News以該公司名義發送訊息通知予用戶。

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雖然《Fast Company》官方網站現時已經關閉，但黑客早前就在網站上發布了一條訊息，說明自己是如何入侵該網站，並提供了一條網站鏈結，當中包含了6,737條《Fast Company》員工的資料數據庫，包括姓名、電郵地址、IP，以及一些文字草稿等。

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責任編輯：陳卓賢