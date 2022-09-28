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【網絡攻擊】商業雜誌《Fast Company》遭黑客入侵　向Apple News用戶發送淫褻訊息

科技 16:30 2022/09/28

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雖然《Fast Company》官方網站現時已經關閉，但黑客早前就在網站上發布了一條訊息，說明自己是如何入侵該網站。（Fast Company）

網站一旦被黑客入侵，隨時會被惡意利用，向公眾發布不良訊。商業雜誌《Fast Company》表示，旗下官方網站已遭黑客入侵，被利用Apple News向用戶發送兩條涉及「淫穢和種族主義」內容的訊息，因此現已將網站關閉及暫停發送新聞通知。

【惡意App】報告：10款蘋果App Store應用程式　含廣告欺詐軟件

《Fast Company》表示，由於《Fast Company》網站的內容管理系統（CMS）是與Apple News應用程式相連，因此當黑客入侵網站後，就可透過Apple News以該公司名義發送訊息通知予用戶。

【數據外洩】澳洲電信公司Optus數據庫遭黑客入侵　4成澳洲公民資料外洩

雖然《Fast Company》官方網站現時已經關閉，但黑客早前就在網站上發布了一條訊息，說明自己是如何入侵該網站，並提供了一條網站鏈結，當中包含了6,737條《Fast Company》員工的資料數據庫，包括姓名、電郵地址、IP，以及一些文字草稿等。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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