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【0+3】港人外遊活動預訂量一周內急增1倍　Klook銷售額次季躍升3倍

商業 15:29 2022/09/28

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「0+3」政策宣布後首個週末Klook有關海外活動的預訂量，已較上週同期急增1倍 。（法新社圖片）

隨著香港放寬入境檢疫政策至「0+3」後，港人外遊意欲急升。有旅遊預訂平台指，有關海外旅遊的資訊流量在一星期內激增6倍，日本相關的活動及資訊瀏覽量更躍升10倍。

【0+3】港人訪日需求冠絕全球　福岡搜尋量爆升12.5倍（附排行榜）

旅遊電子商務平台Klook的數據發現，受惠於近兩星期許多亞太市場陸續宣布解禁，Klook平台上跨境旅遊商品相關的流量更出現驚人的升幅，反映旅客對出外旅遊的需求熾熱。

日本自由行繼續成為熱話

特別香港宣布放寬入境檢疫至「0+3」當日，Klook平台上有關海外活動及旅遊資訊流量更較上週同期激增近6倍。當中日本地區各種旅遊商品，包括主題樂園、體驗行程，及交通票券等、以及相關旅遊資訊的單日瀏覽量更躍升了10倍。

港人亦不止步於瀏覽、搜尋，事實上「0+3」政策宣布後首個週末Klook有關海外活動的預訂量，已較上週同期急增1倍 。

星馬韓現強力復甦

隨著跨境旅遊逐漸愀復，Klook並宣布今年第2季跨境旅遊商品的銷售額較前一季增長了300%以上，是疫情爆發以來增長最強勁的季度之一。新加坡、韓國、澳洲及馬來西亞更出現強力復甦趨勢，幾個Klook重點市場的跨境旅遊商品，銷售額甚至超過疫情前的40％。

Klook亦將全面開啟雙引擎發展，在兼顧本地遊的同時將大力擴展海外旅遊業務。Klook香港區總經理岑皓祺認為，2022年是跨境旅遊復甦的關鍵時刻，相信不少港人隨著0+3的推行將於今年底前出發外遊。因此公司於第四季的重心亦將更集中於跨境旅遊的產品開拓及營銷，以滿足港人外遊預訂的需求。

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責任編輯：葉泳珊

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