【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成

英鎊匯率急劇下挫，有經濟學家表示到了明年上半年，如果英國的按揭息率會加至6厘，部分再融資按揭貸款業主的每月供款額，或會大幅增加超過7成，代表其供樓負擔會急增。

英國皇家郵政進一步罷工 未來2個月增19日 【下一頁】

經濟研究諮詢公司Pantheon Macroeconomics首席經濟學家圖姆斯（Samuel Tombs）表示，如果按照市場對銀行利率的預期，按揭貸款利率會升至6厘。採用兩年期固定利率按揭貸款再融資的家庭到了明年上半年，平均每月供款額會由863英鎊加至1,490英鎊。

至於根據以美元計算截至周一（26日）的數據，每月供款額則可能由923美元增加至1,593美元，升幅接近72.6%。

根據網站Money.co.uk的數據，兩年年期固定利率抵押貸款是英國固定房屋貸款可提供的最短期限。

市場已預計英倫銀行將在明年春天前大幅加息，投資公司AJ Bell的個人理財主管蘇特（Laura Suter）表示，普通業主如果承擔14.6萬英鎊的未償固定利率按揭貸款，每月的還款額平均會增加201英鎊，導致其供樓開支大增。

英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌 【下一頁】

根據銀行和金融服務公司協會UK Finance的數據，英國有900萬筆未償還的住宅按揭貸款，其中約有兩成為浮息按揭或浮動利率產品。當央行加息時，這類產品的供款額通常會大增。

不過明年將有多達180萬借款人需要再融資。研究公司BuiltPlace的房地產市場分析師哈德森（Neal Hudson）估計，約30萬筆固定利率交易將於10月至12月期間結束。如果他們再融資，就會面對每月還款額急增的困境。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲