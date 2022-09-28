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【保險股】友邦宣佈收購菲律賓MediCard　加速發展當地「綜合健康策略」

股市 15:13 2022/09/28

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友邦宣佈收購菲律賓MediCard，加速發展當地「綜合健康策略」。

友邦保險AIA （01299） 宣佈收購菲律賓MediCard全數股份，以擴展在泛亞地區健康保險的領導地位。據友邦介紹，MediCard是菲律賓一家健康維護組織（HMO），為超過 92 萬名企業及個人計劃成員提供健康保險和醫療保健服務。友邦股價今隨大市走低，尾市挫4.3%，報65元。

MediCard的醫療服務網絡涵蓋1,000多家夥伴醫院和診所，以及26家位於菲律賓主要城市及由MediCard持有的診所，提供包括基本醫療、診斷、實驗室 檢驗和小型手術等服務。

MediCard專注於龐大且快速增長的大眾及新興富裕客戶

友邦指出，MediCard專注於龐大且快速增長的大眾及新興富裕客戶，為友邦菲律賓業務帶來新產品、 客戶群和分銷能力，並透過深化及擴大對整合後客戶基礎的保障，為提供更加個人化的健康保險開拓重大的新機遇。 友邦續指，此次收購帶來醫療保健產品、行政和管理方面的資產和實力，加速友邦在菲律賓的「綜合健康策略」之發展。

友邦又表示，菲律賓是亞洲發展最快的醫療保健市場之一，當地高額的自付支出及大量未得到滿足的服務需求，支撐對健康保險和更高效醫療保健不斷增長的需要。友邦的「綜合健康策略」，為客戶提供更便利、可負擔及高效的醫療保健服務，同時促進集團的分銷渠道加深與客戶的關係，以及為股東實現可持續的增長。 

早前外電引述消息人士指，友邦就收購MediCard Philippines事宜展開深度磋商，從而正在擴大東南亞業務。

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港股 東南亞 菲律賓 友邦保險（01299）

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