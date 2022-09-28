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【內房危機】 網傳內部信指地方政府限提取300億人幣現金 或有債務違約風險 旭輝股價暴跌近3成

股樓投資 15:09 2022/09/28

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據內媒報道，網上流傳旭輝控股（00884）董事局主席林中撰寫的內部信，指今年以來，行業面臨前所未有的嚴峻挑戰，為企業的經營和現金流帶來巨大壓力，在資金監管上，「斷供潮」讓多地政府進一步收緊監管資金提取，公司雖賬面仍有逾300億元人民幣現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需要使用。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

在資金鏈緊張傳聞下，加上人民幣大幅下滑，今早（28日）更貶穿7.2關，雙重夾擊下，旭輝股價急挫，更跌穿1元大關，低見0.89元，最多跌近30%，最新報0.9元，仍大跌29.1%，成交額5.9億元。

【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估【見下頁

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報道又指，該內部信中強調公司重信守約、履行承諾，今年以來累計交付4.7萬套住宅。雖然各地出台了多項刺激政策，但民營房企的銷售還是處於同期水平的一半，行業整體去化率由以往的60%下降到現在的40%。信中更指，目前旭輝正在積極與金融機構溝通，尋求解決方案，一定會努力到最後一刻。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

此外，旭輝境內外債同樣大跌。據金融資訊商REORG消息，旭輝未能按期償付一個天津項目下的非標債務。據內媒引述消息人士報道，消息所指的信托付款，其實是作為項目股東的信托方在銷售不及預期的情況下，要求進行提前清算。目前，旭輝方和信托方面仍在進行協商。

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記者：郭秀慧

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經濟 旭輝控股集團（00884） 旭輝

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