【消費券優惠】小米派發過萬張現金劵 單筆消費滿300元減30元 半價入手649元智能手錶限量5隻

小米香港宣布將於10月1至11日，推出新一輪的消費劵獎賞活動，今次除了產品價格折扣、領取更多優惠券、限時購物禮遇及消費獎賞之外，小米香港更同步於10月1日為本地市場，引入號稱「一機35用」的多功能Xiaomi智能廚師機，本地售價為7,999元。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

mi.com每日精選秒殺產品

顧客可於10月1至7日在mi.com每日搶購以下限量多款特價產品，部分精選包括：

10月1日：以秒殺價649元購買Xiaomi Watch S1 Active 白色/黑色/藍色（原價：1,299元），每款顏色限量各5隻。

10月2日：以秒殺價2,599元購買Xiaomi Pad 5 灰色/白色 6+256GB（原價：2,999元），限量50隻。

10月4日：以秒殺價214元購買Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機 黑色/灰色（原價：429元），每款顏色限量各10隻。

10月5日：以秒殺價234元購買Xiaomi TV Stick 4K 黑色（原價：469元），限量10隻。

10月6日：以秒殺價2,599元購買小米27” QHD 電競顯示器 黑色（原價：2,999元），限量50隻。

mi.com獨家優惠活動

1.「限量現金劵領取」

凡於9月27日上午10:00至10月7日晚上11:59期間於mi.com可以領取以下現金劵：

－每天派發50元手機現金劵2,000張，每個米ID每天限領取乙張，只限10月1日上午00:00至10月7日晚上11:59期間內使用。 （僅限購買手機、平板類商品，新品不適用）

－每天派發100元手機現金劵2,000張，每個米ID每天限領取乙張，只限10月1日上午00:00至10月7日晚上11:59期間內使用。（僅限購買手機、平板類商品，新品不適用，滿1,500元使用）

－每天派發200元手機現金劵2,000張，每個米ID每天限領取乙張，只限10月1日上午00:00至10月7日晚上11:59期間內使用。（僅限購買手機、平板類商品，新品不適用，滿4,000元使用）

－每天派發60元現金劵500張，每個米ID每天限領取乙張，只限10月1日上午00:00至10月7日晚上11:59期間內使用。 （新品不適用，僅小米商城APP使用）

凡於10月1至7日期間（每天上午0:00至晚上11:59）於mi.com可以領取以下現金劵：

－每天派發10元現金劵10,000張，每個米ID每天限領取乙張，只限10月1至7日期間內使用。

2.「消費每滿300元減30元」無上限

凡於10月1至7日期間（每天上午0:00至晚上11:59）於mi.com購物單筆消費（手機、平板及新品不適用）每300元減30元，多買多減！

3. 購物Top3：「消費返劵」

凡於10月1至7日期間於mi.com購物，按單米ID累計實際消費金額排名前3名（共3名）將獲贈以下產品換領劵乙張，金額相同會以米ID從大到小排列換領：

第1名：Xiaomi 12T商品兌換劵乙張

第2名：POCO M5s 商品兌換劵乙張

第3名：Redmi Buds 4 Pro商品兌換劵乙張

以上產品兌換劵會於10月11日發放至所屬米ID，獲獎客戶可於10月12日早上00:00至10月31日晚上23:59於mi.com兌換。

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Xiaomi 智能廚師機

今季小米香港重點引入「一機35用」Xiaomi智能廚師機，它配備多種烹飪配件，一口氣煮3菜1湯毫無難度。它不但集磨碎、攪拌、蒸煮炆燉炒及自動清潔於一身，同時體積細小，外型設計時尚，是一台能製造嬰兒輔食、打法奶油、營養燉煮、冰沙刨冰、一鍵清潔、智能自動烹飪的好幫手。

新機搭載多速磁阻電機，直接傳遞動力，轉速從40rpm-12,000rpm，高低轉速收放自如，低速均勻翻炒，高速細膩研磨，刀片順時針旋轉時切碎配料，刀片逆時針旋轉時攪拌，正反交替轉為揉捏麵團。同時，具備IH立體加熱搭配控煙系統，導熱快，加熱均勻，能精確把烹飪溫度控制在35至180°C之間，減少廚房煙霧。

當中的8英吋彩色觸控教學大屏幕，內置200多種中西食譜，每款食譜的烹飪步驟清晰顯示，同時它也能精測食材重量，1G為最小稱重值，把控食材配比與調味份量，味道恰到好處，新機更採用自研CookingIOT智能烹飪系統，精準計算烹飪溫度、攪拌轉速、烹飪時間，只需放進食材、精準量度重量、添加醬料，它便能自動烹飪，大火收汁。

新機配備「一鍵自動清潔」功能，不單可以在進食前，清洗水果、蔬菜、肉類和其他食材，同時也可以在烹飪後，自動清洗鍋具。

Xiaomi 智能廚師機將於10月1日在mi.com和小米之家正式發售，建議零售價為7,999元。

▲ Xiaomi 智能廚師機

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責任編輯：嚴浩文