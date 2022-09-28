【政治宣傳】Meta自揭破壞中國政治宣傳行動　阻假輿論干預美國大選

隨著人們生活愈趨難不開網絡世界，各式各樣的政治宣傳早已移師至不同的社交平台之中。Facebook（FB）和Instagram（IG）母公司Meta於周二（27日）表示，在11月的美國中期選舉前，Meta於FB及IG中，阻止了部分針對美國用戶的中國政治宣傳行動。

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Meta在其調查報告中表示，在FB和IG，以及其主要競爭對手Twitter上，存有一些來自中國的虛假帳戶。該些假帳戶會偽裝成來自美國不同的州份的保守派支持者，自2021年11月以來，一直發布著與政治相關的內容，並潛伏在公眾人物帖文評論之中。

冀直接帶起輿論風向 干擾美國人政治取態

報告又指出，雖然該宣傳行動的規模小，並沒有吸引太多追隨者，但與之前已知的中國宣傳行動相比，是次的發現證明了中國採用更直接的方法，以干預美國國內政治風向。惟該企亦未有足夠的證據指出當中的幕後黑手是誰。

Meta全球威脅情報負責人Ben Nimmo在新聞發布會上補充，假帳戶所發布的內容主要是要表達「美國不好，中國好」，亦會就近期人民所關注的議題，如墮胎和槍支權利等，試圖帶起輿論。

此外，Twitter發言人表示，在得知Meta報告結果後，Twitter已刪除了相關的虛假帳戶。

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責任編輯：殷凱怡

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