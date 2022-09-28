【元宇宙銀行】本地銀行大搞元宇宙　匯豐於The Sandbox設虛擬球場推出欖球體驗

▲ 本地兩間大型銀行今日亦分別宣布其元宇宙新搞作。（受訪者提供圖片）

元宇宙繼續成為熱話，不少企業亦希望利用元宇宙概念，提升形象，並提供嶄新體驗予顧客。本地兩間大型銀行今日亦分別宣布其元宇宙新搞作，包括滙豐設立虛擬球場，以及恒生設立元宇宙「恒生MT Finoland」。

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鑑於國際七人欖球賽將於11月強勢回歸，滙豐今日起將在The Sandbox元宇宙推出的虛擬欖球活動系列。 由10月24日至11月14日，滙豐將其位於The Sandbox的虛擬土地，建成虛擬球場，並在The Sandbox中啟動其首個社區計劃。

有機會贏七人欖球賽門票

屆時，公眾將可在虛擬球場身歷其境，參與六項刺激的任務，包括充滿動感的欖球挑戰、各種小遊戲和有獎測驗，讓玩家感受欖球的魅力，同時贏取精彩禮遇。 滙豐香港區行政總裁林慧虹期望今次在The Sandbox推出體驗活動，可利用新興科技，結合遊戲、娛樂和教育，以破格的方式推廣欖球運動。

由即日起至10月5日，於HSBC Hong Kong YouTube觀看HSBC x The Sandbox預告片和參與HSBC Hong Kong Instagram和Facebook的有獎問答遊戲，更有機會贏取十一月香港七人欖球賽門票。

恒生銀行創立元宇宙空間

至於恒生銀行亦因應今年的管理培訓生 ( MT ) 計劃，特意在元宇宙創立了「恒生MT Finoland」，希望讓有意報考的畢業生了解計劃更多詳情。

「恒生MT Finoland」取材自現今年輕人熱烈追捧的元宇宙 (Metaverse)概念，據該行指，名稱意思是FinTech Innovation Metaverse。該元宇宙空間匯聚數碼科技和創新元素的，冀方便有興趣報考管理培訓生計劃的畢業生多了解有關計劃的詳情、恒生的最新發展、企業價值、金融科技，以及ESG倡議和措施。畢業生更可設計一個自己專屬的管理培訓生實習計劃，以第一身體驗和探索恒生跨企業層面的多元培訓計劃。

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責任編輯：葉泳珊