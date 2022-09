【英國王室】喬治傳恐嚇同學 「我爸以後係國王」

英國王儲威廉王子長子喬治王子現年9歲,早前據報已開始意識到自己身份。有王室作家表示,喬治在學校爭執時曾警告同學小心,因為他父親未來將會成為英國國王。該作家亦指,威廉夫婦仍避免在教育中,令子女承擔過多責任感。

英國王室作家Katie Nicholl新作《The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown》將在下月4日正式發布,她在書中表示,喬治(Prince George)已明白他有朝一日亦會成為國王。書中指他曾在學校與同學爭執期間警告,自己父親將會成為國王,所以對方最好小心一點(My dad will be king so you better watch out)。

Nicholl亦在書中透露,現年7歲的夏洛特公主(Princess Charlotte)及現年4歲的路易王子(Prince Louis)亦正在漸漸了解王室及公職等內容。她指威廉(Prince William)和太太凱特(Kate Middleton)正教育3名子女,特別是喬治了解他們身份及未來需當擔角色,但仍避免他們承擔過多責任。

英女王離世後,長子即位成為查理斯三世(King Charles III),威廉亦因此正式成為王儲。另一王室自傳作者萊西(Robert Lacey)在前年出版書籍《Battle of Brothers》中指,威廉夫婦正等待合適時機告知喬治,他將在未來可能成為國王。當時據報兩人希望在喬治7歲生日前後時間,和他探討相關議題,但此前將盡力令子女感覺在正常家庭成長。

