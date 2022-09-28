  • 31°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】喬治傳恐嚇同學 「我爸以後係國王」

環球社會熱點 15:20 2022/09/28

分享：

分享：

英國王儲威廉王子長子喬治王子現年9歲，早前據報已開始意識到自己身份。有王室作家表示，喬治在學校爭執時曾警告同學小心，因為他父親未來將會成為英國國王。該作家亦指，威廉夫婦仍避免在教育中，令子女承擔過多責任感。

女王哀悼期結束 王儲夫婦首出席公務 【下一頁】

英國王室作家Katie Nicholl新作《The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown》將在下月4日正式發布，她在書中表示，喬治（Prince George）已明白他有朝一日亦會成為國王。書中指他曾在學校與同學爭執期間警告，自己父親將會成為國王，所以對方最好小心一點（My dad will be king so you better watch out）。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Nicholl亦在書中透露，現年7歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）及現年4歲的路易王子（Prince Louis）亦正在漸漸了解王室及公職等內容。她指威廉（Prince William）和太太凱特（Kate Middleton）正教育3名子女，特別是喬治了解他們身份及未來需當擔角色，但仍避免他們承擔過多責任。

網民嘲新英王標誌似足C朗商標 唔夠原創性（多圖） 【下一頁】

英女王離世後，長子即位成為查理斯三世（King Charles III），威廉亦因此正式成為王儲。另一王室自傳作者萊西（Robert Lacey）在前年出版書籍《Battle of Brothers》中指，威廉夫婦正等待合適時機告知喬治，他將在未來可能成為國王。當時據報兩人希望在喬治7歲生日前後時間，和他探討相關議題，但此前將盡力令子女感覺在正常家庭成長。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】女王哀悼期結束 王儲夫婦首出席公務
今日
【英國王室】女王哀悼期結束 王儲夫婦首出席公務
網民嘲新英王標誌似足C朗商標 唔夠原創性（多圖）
今日
網民嘲新英王標誌似足C朗商標 唔夠原創性（多圖）
英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
2022/09/27
英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
白金漢宮公布新英王標誌 查理斯三世時代揭幕
2022/09/27
白金漢宮公布新英王標誌 查理斯三世時代揭幕
【英國王室】新書爆職員改綽號串梅根 自組「生還者俱樂部」
2022/09/26
【英國王室】新書爆職員改綽號串梅根 自組「生還者俱樂部」

你可能感興趣

【英國王室】女王哀悼期結束 王儲夫婦首出席公務
今日 12:10
【英國王室】女王哀悼期結束 王儲夫婦首出席公務
網民嘲新英王標誌似足C朗商標 唔夠原創性（多圖）
今日 08:05
網民嘲新英王標誌似足C朗商標 唔夠原創性（多圖）
英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
14:40 2022/09/27
英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
皇室 威廉王子 查理斯 英國 英女皇 學校

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間16:00）

下一篇文章

俄反戰人士親訪普京父母墳墓 留言鬧「你個仔好可恥」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英保守黨擬醞釀逼宮卓慧思 批暴力減稅釀英鎊危機
英保守黨擬醞釀逼宮卓慧思 批暴力減稅釀英鎊危機
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完
為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完
【烏克蘭戰爭】烏4地過8成支持入俄 歐盟指北溪管道洩漏屬故意破壞（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏4地過8成支持入俄 歐盟指北溪管道洩漏屬故意破壞（不斷更新）
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間15:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款