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【三星專利】三星雙UDC專利獲批　提升臉部識別功能

科技 14:30 2022/09/28

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智能手機市場競爭激烈，除了要不時推出令消費者驚喜的新功能外，亦要不斷強化現有功能。有報道指，韓國監管機構最近批准了三星（Samsung）的雙顯示器下相機鏡頭（UDC）新專利，該專利技術旨在使用來提高智能手機的安全性和臉部識別功能。

【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋

據外媒《Gadgets Now》報道，三星於2021年3月提交該項專利申請，近日獲得韓國知識產權資訊服務（KIPRIS）的批准，並由荷蘭出版物GalaxyClub作出公佈。市場推測，三星是為其可折疊智能手機而開發相關的雙UDC技術。

可從不同角度掃描　加強臉部識別功能

這項專利技術將使用雙UDC設計，可從多角度同時進行掃描使用者臉部，以更好地構建其3D模樣，提升臉部認證系統及識別功能。

此外，在掃描過程中，該技術也能夠偵測或追蹤使用者的瞳孔。但《Gadgets Now》預測，三星將不會於旗艦手機Galaxy S23之中使用相關技術。

（KIPRIS資料圖片）

【摺疊iPhone】蘋果新專利曝光　屏幕可「自我修復」摺痕

【LG手機】因退出手機市場胎死腹中　LG Rollable捲軸手機實物曝光（有片）

責任編輯：殷凱怡

Phone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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