【三星專利】三星雙UDC專利獲批　提升臉部識別功能

智能手機市場競爭激烈，除了要不時推出令消費者驚喜的新功能外，亦要不斷強化現有功能。有報道指，韓國監管機構最近批准了三星（Samsung）的雙顯示器下相機鏡頭（UDC）新專利，該專利技術旨在使用來提高智能手機的安全性和臉部識別功能。

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據外媒《Gadgets Now》報道，三星於2021年3月提交該項專利申請，近日獲得韓國知識產權資訊服務（KIPRIS）的批准，並由荷蘭出版物GalaxyClub作出公佈。市場推測，三星是為其可折疊智能手機而開發相關的雙UDC技術。

可從不同角度掃描 加強臉部識別功能

這項專利技術將使用雙UDC設計，可從多角度同時進行掃描使用者臉部，以更好地構建其3D模樣，提升臉部認證系統及識別功能。

此外，在掃描過程中，該技術也能夠偵測或追蹤使用者的瞳孔。但《Gadgets Now》預測，三星將不會於旗艦手機Galaxy S23之中使用相關技術。

▲ （KIPRIS資料圖片）

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責任編輯：殷凱怡

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