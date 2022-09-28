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【第四季展望】恒生薛永輝：恒指有機會下試2011年16500點低位　惟下跌空間已相當有限

股市 13:50 2022/09/28

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恒生薛永輝：恒指有機會下試2011年16500點低位　惟下跌空間已相當有限

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝認為，港股仍處尋底格局，難以估底。恒指後市雖有機會下試2011年曾出現的16500至17000點的低位（距現價約2.4%至5.3%），但除非出現黑天鵝事件，否則下跌空間已相當有限。

觀望資金由美股調撥至港股

薛永輝提醒，熊市下不排除會有恐慌性拋售發生，惟如果內地經濟數據有改善，促使持有現金的投資者入市，恐慌性拋售將不會發生。同時，由於港股估值偏低，但很多環球投資仍正輕倉港股，加上美股表現欠佳，故薛永輝認為投資者未來有機會將資金由美股調撥至港股，並正觀望加倉時機。

基於上述原因，薛永輝不排除港股明年有機會反彈，但一切要視乎內地經濟數據會否好轉。他解釋，內地疫下封城，令寬鬆經濟措施難以有效執行，但隨著封城減少，中國經濟數據有望改善，倘內地經濟數據未來好轉，市場對此或會有很大正面反應。

對於市場憧憬內地二十大後推新刺激經濟政策，他指二十大聚焦的是政治而非經濟，可能要到12月的中央經濟工作會議才有經濟措施出台，加上措施需時3至6個月才支持到經濟，意味即使內地有措施推出，亦要明年首季才見效。

電訊股及本地銀行股防守性較強

雖然本地公用股傳統被視為防守股，但薛永輝指公用股目前未必最具防守性，因個別公用股有英國業務，會受英鎊滙價及當地能源價格影響。相對而言，電訊股、本地銀行股，甚至是內地公路股，防守性反而較強。

核心投資策略方面，薛永輝認為應專注投資得益於中國長遠結構性增長的股票，以及受惠政策支持的板塊，作為核心投資策略。他看好受惠於內循環及經濟重啟的內需股，即體育用品股及汽車股這一類高質素的非必需消費品股。同時，亦看好人工智能、5G、自動化製造、半導體及軟件等高科技產業。另外，新能源生產、新能源車零件，以及新能源汽車製造等環境保護政策相關股，亦獲看高一線。

戰術性投資策略方面，他指可適時加入啤酒、白酒及乳製品一類必需消費品，亦可加入短期能受惠政策放寬的資訊科技和工業股。另外，由於市場對內房負面看法略有好轉，國企內房股也可適量增持，因中央對內房的調控已結束，而且股價已「跌到底」。

對於美元強勢難擋，薛永輝料美滙指數有機會升至115至120區間，指聯儲局鷹派立場令美元走強，將不利環球資產。對於人民幣近日急跌，他指只是回吐之前的強勢，而且人民幣走弱有利內地出口競爭力。

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記者：余倩敏

中國市場 港股 股票 經濟 美股 薛永輝 投資策略 下跌空間 美滙 尋底格局

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