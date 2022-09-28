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俄反戰人士親訪普京父母墳墓 留言鬧「你個仔好可恥」

環球社會熱點 14:10 2022/09/28

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俄羅斯總統普京下達局部動員令後，國內反戰聲音強烈。有反戰示威者因不滿普京好戰行為，於是前往位於聖彼得堡的普京父母墳墓，擺放辱罵普京的卡片。事後有組織於網上承認事件，表示希望這對父母「盡快帶走個仔」。

傳逾26萬男子已撤離俄羅斯 哈薩克表態不會遣返 【下一頁】

俄羅斯藝術社運組織The Party of the Dead在位於聖彼得堡的普京（Vladimir Putin）父母墳墓留下卡片，寫著：

「親愛的父母，你個仔行為好可恥」

（Dear parents！Your son is behaving disgracefully）

「佢唔讀歷史、又同同學打架、仲威脅要炸毀成間學校。（你哋）快啲做嘢！」

（He skips history lessons， fights with classmates， threatens to blow up the whole school. Take action！）

    點擊圖片放大
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    +2

烏國防部指大量俄人來電 詢問投降方法 【下一頁】

組織其後在社交網站發文，表示今日早上，有一班身份不明的人在聖彼得堡的Serafimov公墓走近一名男孩的父母，要求佢哋教吓個仔。組織甚至希望死去的父母，「盡快接個仔走」。

The Party of the Dead社運家Maxim Evstropov於今年6月受訪時批評，烏克蘭發生的事是一場毫無意義的大屠殺，批評普京所謂的「特別軍事行動」剝削民眾，強調組織將專注反戰行動。

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責任編輯：郭麗明

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