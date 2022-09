俄反戰人士親訪普京父母墳墓 留言鬧「你個仔好可恥」

俄羅斯總統普京下達局部動員令後,國內反戰聲音強烈。有反戰示威者因不滿普京好戰行為,於是前往位於聖彼得堡的普京父母墳墓,擺放辱罵普京的卡片。事後有組織於網上承認事件,表示希望這對父母「盡快帶走個仔」。

俄羅斯藝術社運組織The Party of the Dead在位於聖彼得堡的普京(Vladimir Putin)父母墳墓留下卡片,寫著:

「親愛的父母,你個仔行為好可恥」

(Dear parents!Your son is behaving disgracefully)

「佢唔讀歷史、又同同學打架、仲威脅要炸毀成間學校。(你哋)快啲做嘢!」

(He skips history lessons, fights with classmates, threatens to blow up the whole school. Take action!)