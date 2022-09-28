俄反戰人士親訪普京父母墳墓 留言鬧「你個仔好可恥」

俄羅斯總統普京下達局部動員令後，國內反戰聲音強烈。有反戰示威者因不滿普京好戰行為，於是前往位於聖彼得堡的普京父母墳墓，擺放辱罵普京的卡片。事後有組織於網上承認事件，表示希望這對父母「盡快帶走個仔」。

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俄羅斯藝術社運組織The Party of the Dead在位於聖彼得堡的普京（Vladimir Putin）父母墳墓留下卡片，寫著：

「親愛的父母，你個仔行為好可恥」 （Dear parents！Your son is behaving disgracefully） 「佢唔讀歷史、又同同學打架、仲威脅要炸毀成間學校。（你哋）快啲做嘢！」 （He skips history lessons， fights with classmates， threatens to blow up the whole school. Take action！）

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組織其後在社交網站發文，表示今日早上，有一班身份不明的人在聖彼得堡的Serafimov公墓走近一名男孩的父母，要求佢哋教吓個仔。組織甚至希望死去的父母，「盡快接個仔走」。

The Party of the Dead社運家Maxim Evstropov於今年6月受訪時批評，烏克蘭發生的事是一場毫無意義的大屠殺，批評普京所謂的「特別軍事行動」剝削民眾，強調組織將專注反戰行動。

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責任編輯：郭麗明