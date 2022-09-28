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英國皇家郵政進一步罷工 未來2個月增19日

環球社會熱點 13:47 2022/09/28

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英國多個行業因生活成本壓力，發起罷工要求提升薪酬待遇。皇家郵政近日宣布進一步罷工，在未來兩個月內再罷工19日。工會估計，新一輪罷工將影響「黑色星期五」及聖誕節旺季的派送。

英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌 【下一頁】

通訊工人聯盟（Communication Workers Union，簡稱CWU）周二（27日）宣布，10及11月皇家郵政（Royal Mail）員工將罷工19日。根據月初公布罷工行動計劃，約11.5萬郵政工人將於周五（30日）開始罷工，維期兩日。

CWU表明，因皇家郵政的資深管理層決定退出主要協商，並進一步推動削減工人福利待遇，更試圗完全邊緣化工會，才決定發起新一輪罷工。秘書長沃德（Dave Ward）表示，行動展示員工對公司的憤怒程度。

【英國王室】女王哀悼期結束 王儲夫婦首出席公務 【下一頁】

CWU表示，今次工業行動將影響到年底郵政派送最繁忙季度，如11月25日的「黑色星期五」（Black Friday）﹑感恩節假期後的「網路星期一」（Cyber Monday）及聖誕節假期。

皇家郵政發言人表示，上周四（22日）曾邀請工會商討，尋求解決分歧。但工會其時反而宣布採取進一步損害性的工業行動。皇家郵政指公司現時每日虧損100萬（約836萬港元），必須更快回應顧客需求，進一步罷工只會使公司財政變差，更威脅長期工作穩定。

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責任編輯：吳漢培

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