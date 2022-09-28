  • 29°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百度9888】百度蘿蔔快跑將於上海啟動自動駕駛全無人測試　股價午後跌近3%

股市 13:15 2022/09/28

分享：

分享：

【百度9888】百度蘿蔔快跑將於上海啟動全無人測試

百度 （09888） Apollo智能駕駛宣布，上海嘉定區「無人之境」自動駕駛示範體驗區正式啟動，百度旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑開啟自動駕駛全無人測試。

百度午後續跌2.8%，報115.2元，一度低見114.4元，創四個月低。

目前蘿蔔快跑提供的Apollo Moon 極狐版自動駕駛車已在上海汽車博覽公園內開啟全無人測試，未來在測試有序推進下，蘿蔔快跑將在上海嘉定區域內更多路段，面向公眾開展全無人自動駕駛出行服務。

百度Apollo 稱，將通過單車智能、監控冗餘、平行駕駛、自動駕駛運營保障體系、車路協同等多重安全機制來保障全無人自動駕駛出行安全。

百度Apollo自動駕駛截至目前測試總里程超過3400萬公里。蘿蔔快跑已在北京、重慶、武漢、長沙、陽泉等城市開展自動駕駛商業化出行服務，其中重慶、武漢已實現車內無安全員的自動駕駛商業化出行服務，總訂單量超過100萬單，百度已成為全球最大自動駕駛出行服務商。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【百度9888】百度「蘿蔔快跑」獲重慶、武漢兩地無人駕駛車輛運營牌照

【自動駕駛】百度李彥宏：自動駕駛進入L2之後　率先商用會是「跳級」直上L4而不是L3

【百度9888】蘿蔔快跑無人車涉交通事故　百度：遭汽車追尾、無人員傷亡

編輯：姚卓然

 

港股 百度集團—SW（09888） 汽車 自動駕駛 上海

上一篇文章

【港股市況】滙豐跌近5%　碧桂園、碧服齊挫逾11%破底　恒指午後跌500點（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　道指期貨跌167點、納指期貨再跌近1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關
【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊
【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊
【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算
【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　道指期貨跌167點、納指期貨再跌近1%（不斷更新）
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　道指期貨跌167點、納指期貨再跌近1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款