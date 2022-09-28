【百度9888】百度蘿蔔快跑將於上海啟動自動駕駛全無人測試　股價午後跌近3%

▲ 【百度9888】百度蘿蔔快跑將於上海啟動全無人測試

百度 （09888） Apollo智能駕駛宣布，上海嘉定區「無人之境」自動駕駛示範體驗區正式啟動，百度旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑開啟自動駕駛全無人測試。

百度午後續跌2.8%，報115.2元，一度低見114.4元，創四個月低。

目前蘿蔔快跑提供的Apollo Moon 極狐版自動駕駛車已在上海汽車博覽公園內開啟全無人測試，未來在測試有序推進下，蘿蔔快跑將在上海嘉定區域內更多路段，面向公眾開展全無人自動駕駛出行服務。

百度Apollo 稱，將通過單車智能、監控冗餘、平行駕駛、自動駕駛運營保障體系、車路協同等多重安全機制來保障全無人自動駕駛出行安全。

百度Apollo自動駕駛截至目前測試總里程超過3400萬公里。蘿蔔快跑已在北京、重慶、武漢、長沙、陽泉等城市開展自動駕駛商業化出行服務，其中重慶、武漢已實現車內無安全員的自動駕駛商業化出行服務，總訂單量超過100萬單，百度已成為全球最大自動駕駛出行服務商。

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