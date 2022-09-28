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多國指北溪管道遭蓄意破壞 美國中情局傳曾警告德國

環球社會熱點 13:00 2022/09/28

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連接俄羅斯及德國的北溪二號天然氣管道已被叫停，丹麥當局表示，北溪二號管道外洩氣體已進入波羅的海。不少國家指北溪管道遭到蓄意破壞。另外，德媒有報道指，美國中情局事前已警告德國當局指北溪二號管道有遇襲風險。

【烏克蘭戰爭】傳逾26萬男子已撤離俄羅斯 哈薩克表態不會遣返 【下一頁】

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）表示，管道是因遭到破壞而洩漏，更威脅要對一切刻意破壞歐洲能源基礎設施的行為，作出最強烈的反應。

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）則指管道洩漏是蓄意而非意外，不過目前未有信息表明誰有可能支援這項行動。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周二（27日）表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已與丹麥外長就管道遭明顯破壞進行交談。他強調美國仍然與盟國和合作夥伴團結一致，致力促進歐洲能源安全。

德國《明鏡周刊》周二報道，美國中情局（CIA）早前曾警告德國政府，指北溪一號及二號管道有被襲擊的風險。

《明鏡周刊》引述3名熟悉情報的高級官員指，CIA曾經向包括德國在内的一些歐洲國家發出含糊的警告，指兩條北溪管道可能會成為遇襲目標，不過當時沒有具體説明可能發生襲擊的時間、地點或方式。

不過官員拒絕透露，俄羅斯是否被確定為潛在攻擊者。美方官員表示雖然管道損壞可能是蓄意破壞的結果，但未能確認哪一方應該對此負責。

烏4地公投大幅支持入俄 澤連斯基斥鬧劇 【下一頁】

白宮副新聞發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，她不會推測這件事的原因。她更表示合作夥伴正調查此事，而且隨時準備提供支援。

據悉，北溪二號管道壓力在一夜之間驟降時，管道並無向歐洲輸送天然氣。至於俄方就聲稱北溪一號管道需要維修，數周前已沒有將天然氣經此管道輸送至歐洲。

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責任編輯：鄭錦玲

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